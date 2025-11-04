احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

الإصابة بسرطان المعدة، كشف الدكتور محمد حلمي، دكتور الجراحة العامة وزميل جامعة إمباسدور بالولايات المتحدة الأمريكية، عن الأعراض الأولية الخمسة، التي تكشف إصابة الشخص بمرض سرطان المعدة، مطالبًا بعدم تجاهل هذه الأعراض إذا شعر بها الشخص.

أعراض أولية تكشف إصابتك بسرطان المعدة

وأكد الدكتور محمد حلمي أن هذه الأعراض تشمل، الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الخفيفة، والحموضة مع الشعور بألم متقطع في البطن، والغثيان المتكرر، وتغير لون البراز، مع التجشؤ متكررًا.

الحموضة وألم البطن من أعراض سرطان المعدة، فيتو

وقال الدكتور محمد حلمي عن الأعراض الأولية للإصابة بمرض سرطان المعدة: “5 أعراض أولية تكشف إصابتك بسرطان المعدة لا تتجاهلها”، مضيفًا أنه “في المراحل الأولية من سرطان المعدة، تظهر على الجسم مجموعة من الأعراض، عادةً ما يتم تجاهلها من قبل الكثير من الأشخاص أو يتعاملون معها على أنها ناتجة عن أمراض أخرى”.

وحدد الدكتور محمد حلمي أعراض الإصابة بسرطان المعدة، فقال:

1- الشعور بالامتلاء بعد الوجبات الخفيفة الشعور بثقل البطن أمر طبيعي بعد الوجبات الدسمة.

2- الحموضة الناتجة عن سرطان المعدة، تحدث في صورة ألم متقطع في البطن، يمتد تأثيره إلى الظهر".

وتابع الدكتور محمد حلمي كشفه لأعراض سرطان المعدة، والتي طالب بعدم تجاهلها، فقال: 3- الغثيان المتكرر، خاصةً إذا كان متكررًا، ومصحوبًا بفقدان الشهية.

4- تغير لون البراز، يمكنك اكتشاف الإصابة بسرطان المعدة مبكرًا عن طريق فحص فضلاتك بعد التبرز، لأن الورم يسبب نزيفًا داخليًا، يجعل البراز داكنًا أو شبيه بالقطران.

احذر التجشؤ وحرقة المعدة وألم البطن

ومن أعراض سرطان المعدة أيضًا، كما كشفها الدكتور محمد حلمي:

5- التجشؤ، إذا كان التجشؤ متكررًا، ومصحوبًا بطعم حامض أو نكهة معدنية في الفم، أو يتبعه قيء خفيف، فهذا مؤشر خطر على الإصابة بسرطان المعدة.

الامتلاء وألم البطن يشير للإصابة بسرطان المعدة، فيتو



كما كشفت الدراسات عن أعراض سرطان المعدة الشائعة وتشمل آلام البطن، وعسر الهضم، والغثيان، وفقدان الوزن غير المبرر، وصعوبة البلع، والشعور بالانتفاخ المبكر، وأشارت الدراسات إلى أن هذه الأعراض قد لا تظهر في المراحل المبكرة، مما يجعل التشخيص المبكر صعبًا، وقد تشمل الأعراض المتقدمة نزيفًا داخليًا (مؤكدًا بوجود براز أسود أو قيء دموي).

كما أكدت الدراسات أن أعراض سرطان المعدة يشمل “مشاكل في الهضم، حرقة المعدة وعسر الهضم المستمر، والشعور بالانتفاخ أو الغازات بعد تناول الطعام، والشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام، والغثيان والقيء، وآلام وفقدان الشهية”.

كما تشمل الأعراض أيضًا “ألم في البطن، غالبًا ما يكون في الجزء العلوي منه فوق السرة، وفقدان الشهية أو عدم الشعور بالجوع، وفقدان الوزن غير المبرر، وصعوبات في بلع الطعام، وعلامات النزيف الداخلي، والقيء الدموي”.

أما الأعراض الأخرى التي تصاحب مرض سرطان المعدة، فمنها (الشعور بالتعب والإرهاق، والتجشؤ المتكرر).

