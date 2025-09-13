منها فقدان الشهية والغثيان، أعراض جرثومة المعدة الشائعة

تعد جرثومة المعدة، المعروفة علميًا باسم هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori)، نوعًا شائعًا من البكتيريا التي تصيب المعدة، ويمكن أن تسبب التهابات وتقرحات في بطانة المعدة أو الجزء العلوي من الأمعاء الدقيقة. ورغم أن العدوى بها لا تسبب أعراضًا لدى معظم المصابين، إلا أنها قد تؤدي في بعض الحالات إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الإصابة بسرطان المعدة.

انتشار العدوى وطرق انتقالها

تُعد العدوى بجرثومة المعدة شائعة بشكل كبير، حيث تشير التقديرات إلى أن نحو نصف سكان العالم قد يصابون بها في مرحلة ما من حياتهم، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي. وتنتقل هذه البكتيريا بشكل أساسي من شخص لآخر، كما يمكن أن تنتشر عبر:

الأغذية والمياه الملوثة

الاتصال المباشر

التلوث بالفضلات

تتكاثر البكتيريا بمجرد دخولها الجسم وتستقر في بطانة المعدة، مما يؤدي إلى إضعافها وجعلها أكثر عرضة للتلف بفعل الأحماض الهضمية، وهو ما يفسر كونها السبب الأكثر شيوعًا للقرحة الهضمية.

عوامل الخطر والأعراض لجرثومة المعدة

رغم أن غالبية الإصابات تحدث في مرحلة الطفولة، إلا أن البالغين معرضون للإصابة بها أيضًا، خاصة في ظل ظروف معيشية معينة. وتشمل عوامل الخطر الرئيسية:

العيش في أماكن مزدحمة.

نقص خدمات المياه النظيفة والصرف الصحي.

الاحتكاك بشخص مصاب.

في معظم الحالات، لا تظهر أعراض على الشخص المصاب، لكن ظهور التهاب المعدة أو القرحة الهضمية يكشف عن وجود العدوى. وتتمثل الأعراض الأكثر شيوعًا في الشعور بألم حارق أو خفيف في البطن قد يزداد سوءًا على معدة فارغة، ويتحسن بعد تناول الطعام أو شرب الحليب أو تناول مضادات الحموضة.

وتشمل الأعراض الأخرى:

الانتفاخ والتجشؤ المتكرر.

فقدان الشهية والغثيان.

التقيؤ وفقدان الوزن غير المبرر.

يجب الانتباه إلى أن لون البراز قد يشير إلى وجود نزيف داخلي. إذا كان لون البراز داكنًا، أو أسود، أو يشبه القطران، أو يحتوي على دم، يجب الاتصال بالطبيب فورًا. كما أن القيء الذي يحتوي على دم أو يبدو مثل "ترسبات القهوة" يعد علامة خطر تتطلب مساعدة طبية عاجلة.

علاج جرثومة المعدة

عادة ما يتم علاج القرحة الناتجة عن جرثومة المعدة باستخدام مجموعة من الأدوية، أبرزها العلاج الثلاثي الذي يجمع بين نوعين من المضادات الحيوية ومثبط لمضخة البروتون (PPI). وتعمل مثبطات مضخة البروتون على تقليل إفراز الحمض في المعدة.

وقد يصف الطبيب أيضًا ادوية للمساعدة في حماية بطانة المعدة، أو حاصرات الهيستامين (H-2) في الحالات التي لا يمكن فيها استخدام مثبطات مضخة البروتون.

يستمر العلاج عادة لبضعة أسابيع، ومن المهم تجنب المسكنات التي لا تستلزم وصفة طبية مثل الأسبرين والآيبوبروفين، لأنها قد تزيد من تهيج بطانة المعدة.

مضاعفات جرثومة المعدة وطرق الوقاية

التهاب المعدة: يعد التهاب بطانة المعدة أحد المضاعفات الشائعة، وقد يؤدي إلى الشعور بالغثيان والقيء.

القرحة الهضمية: تصيب نحو 10% من الأشخاص المصابين، وقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل النزيف أو انسداد المريء.

سرطان المعدة: على الرغم من ندرة حدوثه، إلا أن العدوى المزمنة بجرثومة المعدة تعد عاملًا خطرًا للإصابة ببعض أنواع سرطان المعدة، خاصةً إذا كان هناك تاريخ عائلي للمرض.

للوقاية من العدوى، يُنصح باتباع ممارسات النظافة العامة، مثل غسل اليدين جيدًا قبل الأكل وبعد استخدام الحمام، وتجنب تناول الأطعمة والمياه غير النظيفة.

وقد أشارت بعض الدراسات إلى أن النظام الغذائي يلعب دورًا وقائيًا، حيث تبين أن الأنظمة الغذائية الغنية بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة قد تقلل من خطر الإصابة، على عكس الأنظمة الغذائية التي تحتوي على الكربوهيدرات والسكريات والأطعمة المصنعة.

