أزمة في المنتخب السعودي قبل مواجهتي كوت ديفوار والجزائر

يواجه منتخب السعودية أزمة خلال فترة التوقف الدولي الجارية، والتي يستعد فيها الأخضر لمواجهة كوت ديفوار، مساء غدا ‏الجمعة، قبل أن يلاقي الجزائر، ضمن برنامج الإعداد لمنافسات كأس ‏العرب 2025 في قطر.‏

وتستضيف قطر كأس العرب فيفا 2025 خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى الـ 18 منه، بمشاركة 16 منتخبًا، يأتي على رأسهم ‏السعودية، مقسمين على أربع مجموعات.

أزمة في المنتخب السعودي

وأعلن الاتحاد السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن صدمة ثلاثية ‏تعرّض لها المنتخب السعودي خلال تدريبات أمس الأربعاء التي أقيمت على الملعب "الرديف" بمدينة ‏الملك عبد الله الرياضية.‏

وتتمثل الصدمة التي ضربت رجال هنري رينارد، في عدم مشاركة جهاد ذكري، مدافع القادسية في ‏المران، نظرًا لشعوره بآلام في الركبة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لإراحته، إضافة إلى ذلك، فإن زياد الجهني، محور ارتكاز أهلي جدة، لم يشارك هو الآخر في المران، ‏نظرًا لتعرضه لنزلة برد.

وتشهد الفترة الحالية معاناة رينارد من سلسلة إصابات طويلة، متمثلة في استبعاد ‏ثنائي الهلال ‏حسان تمبكتي ومتعب الحربي، بناءً على قرار طبي، نتيجة معاناتهما من آلام ‏عضلية.‏ كذلك تم استبعاد سعد آل موسى، مدافع الاتحاد قبل انطلاق المعسكر، بعد تعرضه ‏لكسر في ‏الكاحل، بالإضافة لتعرض أيمن يحيى، جناح النصر، لإصابة عضلية.‏

عودة الثنائي السعودي إلى التدريبات



وأوضح البيان في الوقت ذاته، أن حسن كادش، مدافع اتحاد جدة، وسالم ‏الدوسري، قائد الهلال، قد عادا للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية.‏

وأشار إلى أن الثنائي تعافى من الآلام العضلية التي كانا يعانيان منها، ودخلا مع ‏المجموعة بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار.‏

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تأهل الشهر الماضي لنهائيات كأس العالم 2026، بعد ‏‏الفوز على إندونيسيا (3-2)، والتعادل مع العراق من دون أهداف‎. خلال المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

