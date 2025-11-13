الخميس 13 نوفمبر 2025
أزمة في المنتخب السعودي قبل مواجهتي كوت ديفوار والجزائر

يواجه منتخب السعودية أزمة خلال فترة التوقف الدولي الجارية، والتي يستعد فيها الأخضر لمواجهة كوت ديفوار، مساء غدا ‏الجمعة، قبل أن يلاقي الجزائر، ضمن برنامج الإعداد لمنافسات كأس ‏العرب 2025 في قطر.‏

وتستضيف قطر كأس العرب فيفا 2025 خلال الفترة من 1 ديسمبر المقبل وحتى الـ 18 منه، بمشاركة 16 منتخبًا، يأتي على رأسهم ‏السعودية، مقسمين على أربع مجموعات.

أزمة في المنتخب السعودي 

وأعلن الاتحاد السعودي عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن صدمة ثلاثية ‏تعرّض لها المنتخب السعودي خلال تدريبات أمس الأربعاء التي أقيمت على الملعب "الرديف" بمدينة ‏الملك عبد الله الرياضية.‏

وتتمثل الصدمة التي ضربت رجال هنري رينارد، في عدم مشاركة جهاد ذكري، مدافع القادسية في ‏المران، نظرًا لشعوره بآلام في الركبة، وهو ما دفع الجهاز الطبي لإراحته، إضافة إلى ذلك، فإن زياد الجهني، محور ارتكاز أهلي جدة، لم يشارك هو الآخر في المران، ‏نظرًا لتعرضه لنزلة برد.

وتشهد الفترة الحالية معاناة رينارد من سلسلة إصابات طويلة، متمثلة في استبعاد ‏ثنائي الهلال ‏حسان تمبكتي ومتعب الحربي، بناءً على قرار طبي، نتيجة معاناتهما من آلام ‏عضلية.‏ كذلك تم استبعاد سعد آل موسى، مدافع الاتحاد قبل انطلاق المعسكر، بعد تعرضه ‏لكسر في ‏الكاحل، بالإضافة لتعرض أيمن يحيى، جناح النصر، لإصابة عضلية.‏

عودة الثنائي السعودي إلى التدريبات 


وأوضح البيان في الوقت ذاته، أن حسن كادش، مدافع اتحاد جدة، وسالم ‏الدوسري، قائد الهلال، قد عادا للتدريبات الجماعية بصورة طبيعية.‏

 وأشار إلى أن الثنائي تعافى من الآلام العضلية التي كانا يعانيان منها، ودخلا مع ‏المجموعة بشكل طبيعي، استعدادًا لمواجهة كوت ديفوار.‏

جدير بالذكر أن منتخب السعودية تأهل الشهر الماضي لنهائيات كأس العالم 2026، بعد ‏‏الفوز على إندونيسيا (3-2)، والتعادل مع العراق من دون أهداف‎. خلال المرحلة الأخيرة من التصفيات الآسيوية.

