رياضة

موعد المباراة الودية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب والجزائر

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب،فيتو
يستعد منتخب مصر المشارك في كأس العرب، تحت قيادة مديره الفني حلمي طولان، لمواجهة نظيره الجزائري على استاد القاهرة الدولي، في إطار تحضيرات كل منهما للمشاركة في بطولة كأس العرب، التي تستضيفها قطر مطلع الشهر المقبل.

منتخب مصر يخوض وديتين أمام الجزائر

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر المشارك في كأس العرب أمام نظيره في تمام الرابعة غدا الجمعة ضمن برنامج الإعداد للمشاركة في بطولة كأس العرب المقرر إقامتها في قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.

ومن المقرر أن تنقل المباراة قناة أون تايم سبورت 2 ويعلق عليها محمد الشاذلي.

وقرر الجهاز الفني لـمنتخب مصر المشارك في كأس العرب بقيادة الكابتن حلمي طولان، استدعاء الثنائي محمد عادل من نادي سيراميكا كليوباترا، وإسلام سمير من نادي الاتحاد السكندري، للانضمام إلى معسكر المنتخب المقام حاليًّا.

 

استبعاد السولية وشلبي من معسكر منتخب كأس العرب 

كما تقرر استبعاد كل من عمرو السولية مصطفى شلبي وأحمد ربيع، حيث تبين من الفحص الطبي إصابتهما قبل الدخول للمعسكر.

 

 

انطلاق معسكر منتخب مصر استعدادًا لكأس العرب

وانطلق الإثنين الماضي المعسكر التدريبي المغلق لمنتخب مصر الثاني استعدادًا لبطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر في الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين.

ويمثل المعسكر الحالي لمنتخب مصر ومواجهتي الجزائر، المرحلة الأخيرة في برنامج إعداد الفريق لبطولة كأس العرب بقطر.

 

