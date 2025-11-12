3 نجوم يرفعون راية العصيان ضد تشابي ألونسو في ريال مدريد

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأربعاء، عن وجود 3 لاعبين داخل غرفة ملابس نادي ريال مدريد قرروا رفع راية العصيان ضد مدربهم تشابي ألونسو، الذي يواجه توترا كبيرا في الفترة الماضية في ظل تذبذب النتائج تحت قيادته.

تراجع نتائج ريال مدريد في آخر المباريات

وتراجع أداء الميرنجي إثر الخسارة 0-1 أمام ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا قبل التعادل السلبي مع رايو فاييكانو في الليجا، كما لم يشفع الفوز على برشلونة 2-1 في كلاسيكو الدوري الإسباني الشهر الماضي، لفريق المدرب الإسباني للمضي قدما نحو تحقيق المزيد من الانتصارات والابتعاد بالصدارة محليا وقاريا، ليبدأ "الملكي" سلسلة من التراجع.

رئيس ريال مدريد ليس راض على مردود تشابي ألونسو

وذكرت تقارير أخيرة أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا يشعر بالرضا تماما إزاء عمل ألونسو مع الفريق، ويعتقد أنه فشل في السيطرة على زمام الأمور داخل غرفة ملابس الفريق المدججة بمجموعة من أفضل نجوم الكرة عالميا.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن غرفة ملابس ريال مدريد تظهر علامات من انعدام التواصل مع ألونسو، فيما وصفته بـ "شرخ حقيقي بين عناصر الفريق" خلال الوقت الراهن.

3 نجوم في ريال مدريد ينقلبون على تشابي ألونسو

ويأتي تقرير الصحيفة الكتالونية مع تقرير آخر، أشار إلى أن ألونسو يمر بأزمة مع الثلاثي جود بيلينجهام والبرازيلي فينيسيوس جونيور وفيدي فالفيردي.

وأوضح أن بيلينجهام، تحت تأثير والده يتجاهل التعليمات باستمرار، ويلعب كمهاجم عندما يطلبه ألونسو في خط الوسط.

أما فينيسيوس فقد اعتُبر استبداله في الكلاسيكو خطوة "أنانية" من المدرب، ويعتقد البعض أنه إذا بقي ألونسو العام المقبل، فقد يفكر اللاعب البرازيلي في الرحيل.

وفالفيردي، أفادت تقارير أنه رفض الإحماء بشكل صحيح ولم يعد يقبل اللعب كظهير.

كما شددت التقارير على أن بعض اللاعبين يشعرون بالإرهاق الذهني بسبب الكم الكبير من المعلومات الفنية وجلسات الفيديو الطويلة، إضافة إلى شعورهم بأن المدرب لا يمنحهم مساحة كافية للتعبير عن أسلوبهم الفردي.

