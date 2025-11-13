الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

أزمة في معسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجابون

منتخب نيجيريا،فيتو
منتخب نيجيريا،فيتو
18 حجم الخط

يلتقي منتخب نيجيريا أمام الجابون، مساء اليوم الخميس، ضمن لقاءات تصفيات الملحق الأفريقي المؤهل لبطولة كأس العالم 2026 على أرضية استاد مولاي الحسن في المغرب، ضمن لقاءات نصف نهائي الملحق الأفريقي المؤهل للمونديال.

وتسود أزمة كبيرة داخل معسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجابون بعد أن رفض اللاعبون خوض التدريبات بسبب أزمة مع الاتحاد النيجيري لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة.

ورفض لاعبو منتخب نيجيريا التحرك إلى حافلة الفريق لخوض تدريبات أمس حتى تحدث معهم مسؤولو الاتحاد النيجيري.

وأكدت تقارير نيجيرية أن الهدوء يسود حاليا معسكر نيجيريا قبل ساعات من مواجهة الجابون.

 

موعد مباراة نيجيريا والجابون في تصفيات كأس العالم

وتبدأ المباراة بين نيجيريا والجابون، اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

 

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا والجابون 

ومن المقرر أن تذاع المباراة بين نيجيريا والجابون عبر قناة إم بي سي أكشن ومنصة شاهد.

ويسعى منتخب نيجيريا لتحقيق الفوز من أجل الاقتراب خطوة من التأهل إلى نهائيات المونديال، بينما يأمل منتخب الجابون في مواصلة مشواره في التصفيات والعودة بالانتصار.

وتأتي هذه المباراة في إطار منافسات الملحق والذي يضم أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعات التصفيات الإفريقية، والتي ستحدد الفريق المتأهل للملحق العالمي.

المنتخب الفائز يسعى لحجز بطاقة التأهل إلى نهائي الملحق الأفريقي المؤهل إلى المونديال العالمي ومواجهة الفائز من مباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مباراة نيجيريا والجابون منتخب نيجيريا منتخب الجابون نيجيريا أمام الجابون نيجيريا والجابون

مواد متعلقة

مبابي يوجه رسالة لمواطنه أوباميكانو قبل مواجهة أوكرانيا

أزمة في التدريب الأول للأهلي بعد السوبر المصري

7 معلومات عن منتخب سويسرا قبل مواجهة الناشئين بكأس العالم تحت 17 عاما

تداعيات عقوبات السوبر.. اشتعال غضب جماهير الأهلي.. ارتباك في الاتحاد بسبب بيان غرامة زيزو.. الأحمر يصعد الأزمة.. وخبير لوائح يكشف مفاجأة عن لجنة الانضباط

كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا

تحديد موعد المباراة الودية بين منتخب مصر وأوزبكستان

قرار مهم من الأهلي بشأن المشاركة في كأس الرابطة

مصر بالتيشرت الأحمر وأوزبكستان بالأبيض في ودية دورة الإمارات

الأكثر قراءة

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل عالم الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

أكبر داعمة للاحتلال الإسرائيلي تصاب بالصدمة، ممثلة ألمانية أرادت الانتماء لليهود فاكتشفت أنها نازية

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس ببنك الخرطوم المركزي

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

أسعار العملات العربية والأجنبية أمام الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية