آخر تطورات المباراة الودية بين الأهلي وبطل السعودية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات المباراة الودية بين النادي الأهلي ونظيره أهلي جدة السعودي، والتي أعلنت عنها صحف السعودية منذ أيام.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: “المصادر داخل النادي الأهلي أكدت أن الأمر مجرد كلام شفهي على مستوى المسئولين الإداريين بين الناديين”.

وتابع: إدارة الناديين لم يتوصلا لأي اتفاق، والمسئولين عن الكرة في الأهلي مرحبين بخوض المباراة لكن هناك تخوف من أجندة الفريق المزدحمة.

وأضاف: أرى أن أجندة مباريات الأهلي عادية، خاصة أن الفريق لا يرتبط ببطولة كأس الإنتركونتيننال على عكس الموسم الماضي، وحتى لو سيخوض بطولة أفريقيا لكنها ليست ضغوط مثل السابق.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا: الأهلي لا يمانع خوض مباراة ودية أمام أهلي جدة إذا كانت بمقابل مالي جيد.

وكشفت صحيفة الرياضية السعودية في وقت سابق، تفاصيل اتفاق إدارتي الأهلي وأهلي جدة حول إقامة مباراة ودية بين الفريقين، خلال فترة التوقف الجارية حاليًا.

وأكدت الصحيفة السعودية أن المفاوضات بين الناديين انطلقت منذ أيام وتسير بشكل إيجابي، على أن يحتضنها أحد الملاعب الرئيسية في مدينة جدة بعد اتفاق الطرفين.

فيما يعود الدنماركي ييس توروب مدرب الأهلي، إلى القاهرة غدا الجمعة، استعدادا لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق عقب حصد لقب السوبر المصري على حساب الزمالك الأحد الماضي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة شبيبة القبائل الجزائري في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي وشبيبة القبائل في السادسة مساء السبت، الموافق ٢٢ من شهر نوفمبر الجاري، وبالتحديد على ملعب القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى، من المجموعة الثانية، بمباريات دوري أبطال أفريقيا موسم 2025-26.

وتنقل مباراة الأهلي وشبيبة القبائل عبر قناة بين سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتوج الأهلي مؤخرًا ببطولة السوبر المصري على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.

