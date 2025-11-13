الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مبابي يوجه رسالة لمواطنه أوباميكانو قبل مواجهة أوكرانيا

أوباميكانو،فيتو
أوباميكانو،فيتو
18 حجم الخط

يستضيف منتخب فرنسا نظيره الأوكراني مساء اليوم الخميس ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

وأشاد النجم الفرنسي كيليان مبابي بمواطنه ومدافع بايرن ميونيخ دايوت أوباميكانو، في وقت ارتبط المدافع الفرنسي بالإنضمام إلى ريال مدريد في نهاية الموسم الحالي.

ووجه مبابي رسالة غير مباشرة إلى مواطنه بالانضمام إلى ريال مدريد قائلًا: "أوباميكانو يلعب لنادٍ كبير وليس هناك الكثير من الأندية الأكبر منه، لكن هناك أندية أكبر بالفعل".

وأضاف النجم الفرنسي: “كل ما يمكنني قوله هو أنه عندما تتحدث عن لاعب مثله، فكل الأندية سترغب في التعاقد معه”.

واختتم: "إنه ضمن قائمة أفضل المدافعين في العالم هذا الموسم".

وينتهي عقد أوباميكانو في نهاية الموسم الجاري مع بايرن ميونيخ، ولم يتفق حتى الآن على تجديد عقده مع النادي البافاري، مما يجعل مستقبله مفتوحًا على كل الاحتمالات.

 

موعد مباراة فرنسا وأوكرانيا في تصفيات كأس العالم

تنطلق مباراة فرنسا ضد أوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم في تمام الساعة 9:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 10:45 بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا أمام أوكرانيا


تُذاع مباراة فرنسا وأوكرانيا اليوم في تصفيات كأس العالم عبر قناة bein sports hd 1.

ويحتل منتخب فرنسا صدارة المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط، في حين أن منتخب أوكرانيا لديه 7 نقاط في المركز الثاني.

ويحتاج منتخب فرنسا إلى فوز واحد فقط من أجل الحصول على بطاقة التأهل إلى النسخة المقبلة من كأس العالم.

