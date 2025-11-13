الخميس 13 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

شرط ريال مدريد لرحيل رودريجو لليفربول

رودريجو،فيتو
رودريجو،فيتو
18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يبحث عن إمكانية التخلي عن الجناح البرازيلي رودريجو، ويدرس إجراء صفقة تبادلية مع ليفربول تشمل اللاعب الألماني الشاب فلوريان فيرتز.

وذكرت شبكة "Defensa Central" الإسبانية، أن كلا الناديين منفتحان على المفاوضات، خاصة أن اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عامًا يواجه صعوبات في التأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى ليفربول هذا الصيف.

ويعيش النجم البرازيلي موسما صعبا للغاية مع النادي الملكي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث لا يعتمد عليه في ظل المنافسة القوية في خط هجوم الفريق الأبيض.

 

فيما تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة، في خطط الفريق لتدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما كشفت تقارير بريطانية أن المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، لا يفكر في الرحيل عن فريقه في الوقت الحالي.

وكان اسم سيمينيو، البالغ من العمر 25 عامًا، قد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ليفربول ليكون الخليفة المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، في ظل التكهنات المستمرة حول مستقبل الفرعون في آنفيلد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فلوريان فيرتز البرازيلي رودريجو الدوري الإنجليزي الممتاز المصري محمد صلاح المدرب تشابي ألونسو ليفربول الانجليزي محمد صلاح نادي ليفربول نادي ليفربول الإنجليزي نادي ريال مدريد

مواد متعلقة

موعد المباراة الودية بين منتخب مصر المشارك في كأس العرب والجزائر

آخر تطورات المباراة الودية بين الأهلي وبطل السعودية

أزمة في معسكر منتخب نيجيريا قبل مواجهة الجابون

مبابي يوجه رسالة لمواطنه أوباميكانو قبل مواجهة أوكرانيا

أزمة في التدريب الأول للأهلي بعد السوبر المصري

7 معلومات عن منتخب سويسرا قبل مواجهة الناشئين بكأس العالم تحت 17 عاما

تداعيات عقوبات السوبر.. اشتعال غضب جماهير الأهلي.. ارتباك في الاتحاد بسبب بيان غرامة زيزو.. الأحمر يصعد الأزمة.. وخبير لوائح يكشف مفاجأة عن لجنة الانضباط

كريستيانو رونالدو يعلق على صافرات الاستهجان المرتقبة ضده من جماهير أيرلندا

الأكثر قراءة

المشاهد الأولى لموقع حادث مقتل عالم الكيمياء النووية في الإسكندرية (فيديو وصور)

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025

منها الاستيلاء على أراضٍ وعقارات، رئيس الوزراء يصدر 4 قرارات مهمة اليوم

انخفاض حاد من القاهرة إلى أسوان، درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 7 أصناف مرة واحدة وانخفاض جديد في الطماطم والبصل

تشكيل العراق المتوقع ضد الإمارات في ملحق المونديال

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

خدمات

المزيد

سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار اليوم الخميس ببنك الخرطوم المركزي

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الخميس

ارتفاع مفاجئ في سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الخميس

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

أمطار ورعد وبرق.. تحذير من طقس الخميس (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء: يجوز الدخول على هذا النوع من شبكات الواي فاي دون إذن

الأماكن المباركة في القرآن الكريم والسنة النبوية، تعرف عليها

تفسير حلم العصافير في المنام وعلاقته بتحقيق أهداف وطموحات

المزيد
الجريدة الرسمية