شرط ريال مدريد لرحيل رودريجو لليفربول

كشفت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يبحث عن إمكانية التخلي عن الجناح البرازيلي رودريجو، ويدرس إجراء صفقة تبادلية مع ليفربول تشمل اللاعب الألماني الشاب فلوريان فيرتز.

وذكرت شبكة "Defensa Central" الإسبانية، أن كلا الناديين منفتحان على المفاوضات، خاصة أن اللاعب الألماني البالغ من العمر 22 عامًا يواجه صعوبات في التأقلم مع الدوري الإنجليزي الممتاز منذ انتقاله إلى ليفربول هذا الصيف.

ويعيش النجم البرازيلي موسما صعبا للغاية مع النادي الملكي تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو، حيث لا يعتمد عليه في ظل المنافسة القوية في خط هجوم الفريق الأبيض.

فيما تلقى نادي ليفربول الإنجليزي صدمة جديدة، في خطط الفريق لتدعيم خط الهجوم خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما كشفت تقارير بريطانية أن المهاجم الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، لا يفكر في الرحيل عن فريقه في الوقت الحالي.

وكان اسم سيمينيو، البالغ من العمر 25 عامًا، قد ارتبط مؤخرًا بالانتقال إلى ليفربول ليكون الخليفة المحتمل للنجم المصري محمد صلاح، في ظل التكهنات المستمرة حول مستقبل الفرعون في آنفيلد.

