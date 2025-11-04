الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
أخطاء شائعة نرتكبها أثناء نزلات البرد تطيل مدة المرض وتضعف المناعة

نزلات البرد  والأنفلونزا من أكثر الأمراض المعدية المنتشرة فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة تغيير الفصول واستمرار الدراسة؛ ما يعمل على انتشار العدوى.

وللأسف يشكو معظم المرضى من حدة الأعراض وطول فترة المرض والشعور بضعف المناعة، رغم تناول الأدوية التى تساعد على الشفاء.

أخطاء شائعة تضعف المناعة وتؤخر الشفاء من نزلات البرد 

ويقول الدكتور كريم على استشارى التغذية العلاجية: إن هناك أخطاء شائعة يرتكبها معظم المصابين بنزلات البرد والأنفلونزا؛ ما يؤخر الشفاء ويزيد من ضعف المناعة، منها:

  • تناول خوافض الحرارة بمجرد الشعور بارتفاع الحرارة، وهذا خطأ، لأن السخونية هى رد فعل لعمل جهاز المناعة لمقاومة المرض، وبالتالى تناول الخافض يثبط جهاز المناعة ويمنعه عن القيام بعمله، لذا يجب عدم تناول خوافض طالما أن الحرارة لا تتعدى 38.5، والانتظار حتى تهدأ الحرارة من تلقاء نفسها، ويشعر المريض بالعرق ويتحسن بعدها لأن ذلك دليل على أن المناعة قامت بمهمتها، والسخونية هنا تعنى أن المناعة تعمل.
  • تناول أدوية تهدئ الكحة والرشح والحكة والرشح هى رد فعل من المناعة لطرد البكتيريا والفيروسات بالأنف والرئة. وبالتالى مهدئات الكحة توقف طرد هذه البكتيريا والفيروسات ما يطيل مدة الكحة والمرض، لذا يجب الامتناع عن هذه الأدوية واستبدالها بالسوائل الدافئة خاصة الكاموميل وورق الجوافة فتناولهم بعد إنهاء حرارة الجسم تقاوم البكتيريا فى الحلق والرئة والأنف.
  • الذهاب إلى العمل أو المدرسة أثناء الإصابة، وهذا يضعف المناعة لأن الجسم فى فترة المرض يحتاج الراحة لأن الطاقة تنسحب من المخ والمعدة وتذهب إلى القلب والمناعة لمقاومة المرض وبالتالى المجهود يضعف المناعة ويؤخر الشفاء.
  • الاستسلام للمرض وعدم تناول الطعام وهذا خطأ حيث يجب تناول وجبات خفيفة مثل الشوربة مع السوائل لمساعدة المناعة على العمل بكفاءة، ولو الطفل الرضيع يكفى الرضاعة الطبيعية فقط لحين الشفاء.
احذري، زيادة المناعة خطر يهدد صحتك

أكلات تناولها على الريق يقوي المناعة خلال موسم تغير الفصول

