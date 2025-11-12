الأربعاء 12 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لمتهمة بسرقة متعلقات السيدات في عابدين

حبس سيدة
حبس سيدة
18 حجم الخط

أمرت النيابة العامة، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة اتهام سيدة بسرقة متعلقات السيدات بأسلوب المغافلة، في منطقة عابدين وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

سرقة السيدات بعابدين

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارا من قسم شرطة عابدين يفيد بضبط (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية") بدائرة القسم لقيامها بسرقة السيدات بأسلوب "المغافلة".

وعثر بحوزتها على حقيبة بداخلها (جهاز لاب توب، 6 هواتف محمولة، بعض الإكسسوارات).


وبمواجهتها، اعترفت بارتكاب (6 وقائع سرقة بذات الأسلوب).

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيدات بعابدين أسلوب المغافلة النيابة العامة تفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة عابدين سرقة السيدات بعابدين كاميرات المراقبة مديرية أمن القاهرة منطقة عابدين معلومات جنائية

مواد متعلقة

حبس القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالقاهرة الجديدة

حجز مدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات

قرار جديد من النيابة بشأن حريق مطعم في مول بالتجمع الخامس

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالتجمع الخامس

نص اعترافات قائد سيارة فرَّ من محطة وقود بالقاهرة دون سداد قيمة البنزين

حجز صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

حريق بمخزن تكييفات في التجمع الخامس (صور)

الأكثر قراءة

انخفاض البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025

رفع تقرير للرئيس السيسي، تطورات الحالة الصحية للفنان محمد صبحي

سعر الفاكهة اليوم، البرتقال يتهاوى والجوافة تبدأ مرحلة الصعود

دقائق أنقذت السكان من الموت، انهيار عقار مكون من 8 طوابق بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تسجل 7،5 جنيه وارتفاع مفاجئ في الليمون والفلفل

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 ببداية التعاملات

الأهالي يستغيثون بالداخلية والنائب العام.. كارثة تهدد سكان قريتين في الدقهلية بالحبس

نزيف الأسفلت.. قصة إسماعيل الليثي وشهداء لقمة العيش

خدمات

المزيد

سعر الين الياباني مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-11-2025 ببداية التعاملات

أقل من 47.30 جنيها، سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات الأربعاء

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية بيع الذهب في المنام وعلاقتها بالحزن والهموم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 12 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية