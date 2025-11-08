قرار جديد من النيابة بشأن حريق مطعم في مول بالتجمع الخامس

18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال نتيجة تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب بمدخنة مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، دون وقوع أى إصابات.

حريق مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق اقتصر على المدخنة ولم يمتد لباقي المطعم أو المحلات المجاورة

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

