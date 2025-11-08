السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

قرار جديد من النيابة بشأن حريق مطعم في مول بالتجمع الخامس

حريق مطعم
حريق مطعم
 أمرت نيابة القاهرة الجديدة، باستعجال نتيجة تقرير المعمل الجنائي حول حريق نشب بمدخنة مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، دون وقوع أى إصابات.

 

حريق مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس

 تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة  بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مطعم بمول أرابيلا بلازا بالتجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ب 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وبالفحص تبين أن الحريق اقتصر على المدخنة ولم يمتد لباقي المطعم أو المحلات المجاورة

وتم فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتدادة وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة. 

