حوادث

نص اعترافات قائد سيارة فرَّ من محطة وقود بالقاهرة دون سداد قيمة البنزين

استمع رجال المباحث بالقاهرة، لأقوال قائد سيارة ملاكي متهم بالفرار من إحدى محطات الوقود بالقاهرة دون سداد تكلفة التزود بالوقود وذلك لكشف ملابسات الواقعة. 

واعترف المتهم قائلا: “ أنا أول مرة اعمل كده، ومش طبعي أبدا، أنا اتفجأت أن الفلوس خلصت، وعقلي قالي أجري بالعربية بدل ما يعملي مشكلة”. 

وبالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو، وتبيّن أنها منتهية التراخيص، وأن قائدها وقت الواقعة لا يحمل رخصة قيادة، ومقيم بدائرة قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة.

وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة وأنه قرر الهرب دون سداد القيمة.

تم التحفظ على السيارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم.

الجريدة الرسمية