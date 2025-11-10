الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حجز مدير كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين وتزوير الشهادات

حبس متهم،فيتو
حبس متهم،فيتو
18 حجم الخط

أمرت نيابة الأموال العامة، بحجز  أحد الأشخاص لإدارته كيانًا تعليميًا وهميًا بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، بغرض النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم مقابل شهادات مزورة، وذلك ٢٤ ساعة على ذمة ورود التحريات. 

وأكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة أن المتهم أنشأ الكيان المزيف وروّج له عبر وسائل متعددة لجذب الراغبين في الحصول على شهادات ودورات تدريبية مزعومة، مدعيًا أنها معتمدة وتؤهل لحيازة وظائف في شركات ومؤسسات كبرى، على غير الحقيقة، مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم مداهمة مقر الكيان وضبط المتهم، وعُثر بحوزته على عدد من الشهادات الخالية من البيانات ومنسوبة زورًا للكيان، إلى جانب طلبات التحاق ومطبوعات دعائية تُستخدم للإيقاع بالضحايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأُحيل المتهم للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احتيال على المواطنين الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال تحريات الادارة العامة جرائم الاموال العامة قسم شرطة مدينة نصر أول ب للنصب على المواطنين

مواد متعلقة

قرار جديد من النيابة بشأن حريق مطعم في مول بالتجمع الخامس

التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالتجمع الخامس

نص اعترافات قائد سيارة فرَّ من محطة وقود بالقاهرة دون سداد قيمة البنزين

حجز صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

حريق بمخزن تكييفات في التجمع الخامس (صور)

خوفه بكلب شرس، 3 قرارات ضد صاحب عقار تعدى على محصل كهرباء بالضرب

حجز مالك استديو تصوير تلفزيوني غير مرخص بالتجمع الخامس

الصور الأولى لتصادم تريلا بعدد من السيارات قبل نفق الأوتوستراد

الأكثر قراءة

انخفاض الضاني، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ضبط 127 فرد خرطوش و30 بلطجيا وهاربا من المراقبة خلال حملات بالمحافظات

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الطماطم والبطاطس والبصل في سوق العبور

في غير حالة التلبس، كل ما تريد معرفته عن الحصانة البرلمانية

انخفاض جديد في أسعار الزيت اليوم بالأسواق

إجلاء مليون شخص بسبب إعصار فونج وونج في الفلبين

بشير التابعي: الأهلي كان يستطيع الفوز على الزمالك 16-0

أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض درجات الحرارة بدءا من هذا الموعد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 10 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية