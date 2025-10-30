ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بعابدين

الخميس 30 أكتوبر 2025
حوادث

ضبط 7 أشخاص لقيامهم بالتنقيب عن الآثار بعابدين

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على 7 أشخاص أثناء قيامهم بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل عقار بمنطقة عابدين.

 

التنقيب عن الآثار بعابدين 

تمكنت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من رصد نشاط 7 أشخاص يقومون بالحفر داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة قسم شرطة عابدين.

 

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال قيامهم بأعمال الحفر، وبحوزتهم الأدوات المستخدمة في التنقيب عن الآثار. وأقر المتهمون بارتكاب الواقعة وفقًا لما أسفرت عنه التحريات.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهم للجهات المختصة لاستكمال التحقيقات، في إطار جهود وزارة الداخلية للحفاظ على التراث المصري وحماية الآثار من الاستغلال غير المشروع.

