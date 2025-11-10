الإثنين 10 نوفمبر 2025
التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالقاهرة الجديدة

صرحت نيابة القاهرة الجديدة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه داخل موقع تحت الإنشاء، بمنطقة التجمع الخامس، وأمرت بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

وتلقى مدير مباحث القاهرة إخطارًا مفاده بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث سقوط من علو، ووجود حالة وفاة داخل موقع تحت الإنشاء، بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء مباشرة عامل مهام عمله، اختل توازنه وسقط من أعلى السقالة بالطابق الثالث، مما أسفر عن مصرعه في الحال متأثرًا بجراحه.

وكشفت أقوال شهود العيان على الواقعة، وتحريات رجال المباحث، عن عدم وجود شبهة حول وفاته.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

