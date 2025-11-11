حبس القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

الأربعاء 12 نوفمبر 2025
أمرت نيابة الأموال العامة، بحبس شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية، بأسلوب "انتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية، وذلك ٤ ايام علي ذمة استكمال التحقيقات.

 

تبرعات للحالات المرضية والإنسانية


رصدت أجهزة الأمن، منشورا مدعوما بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية، بأسلوب "انتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية.

وبالفحص تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكبي الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بالقاهرة، وبحوزتهما ( 3 هواتف محمول "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"–محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى - دفاتر إيصالات تبرع "مصطنعة باسم إحدى الجمعيات الخيرية الوهمية".

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

