التصريح بدفن جثة عامل سقط من أعلى سقالة بالتجمع الخامس

صرحت النيابة العامة، بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر سقوطه من أعلي سقالة بالطابق الثالث أثناء أدائه عمله داخل موقع تحت الإنشاء بمنطقة التجمع الخامس، وذلك بعد انتهاء الطب الشرعي من التقرير الطبي. 

سقوط عامل من أعلى سقالة بالتجمع

وكان قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة، تلقى بلاغا يفيد بمصرع عامل إثر سقوطه من أعلى سقالة أثناء عمله، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة عامل مصاب بكسور وكدمات متفرقة بجسده إثر سقوطه من أعلى سقالة بالطابق الثالث أثناء قيامه بعمله داخل موقع تحت الإنشاء بالتجمع الخامس، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، كما تحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة داخل المصنع لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الجريدة الرسمية