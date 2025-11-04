الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حريق بمخزن تكييفات في التجمع الخامس (صور)

جانب من حريق مخزن
جانب من حريق مخزن تكييفات

نشب منذ قليل، حريق بمخزن تكييفات بالتجمع الخامس، دون وقوع أي إصابات.

وما زالت قوات الحماية المدنية تحاول السيطرة على الحريق.

جانب من الحريق 
جانب من الحريق 

 

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن تكييفات بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، وعلى الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة بـ 5 سيارات  إطفاء لمكان الحريق.

وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومن امتداده وتمت عملية إخماد الحريق، دون وقوع أى إصابات.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة للحماية المدنية النيابة العامة حريق داخل مخزن شرطة التجمع الخامس سيارات اطفاء قسم شرطة التجمع قوات الحماية المدنية

مواد متعلقة

خوفه بكلب شرس، 3 قرارات ضد صاحب عقار تعدى على محصل كهرباء بالضرب

حجز مالك استديو تصوير تلفزيوني غير مرخص بالتجمع الخامس

الصور الأولى لتصادم تريلا بعدد من السيارات قبل نفق الأوتوستراد

مصرع شخصين وإصابة 4 آخرين في تصادم تريلا بعدد من السيارات بنفق الأوتوستراد

تفريغ كاميرات المراقبة لشخصين متهمين بسرقة مبالغ مالية من داخل شركة

قرارات النيابة بشأن حادث تصادم أسفر عن إصابة 3 أشخاص بالتجمع

نص التحريات في انقلاب أتوبيس بمنطقة بين الجبلين في حلوان

تفريغ هواتف ومحادثات تشكيل عصابي تخصص في تزوير المحررات الرسمية بالقاهرة

الأكثر قراءة

بالأسماء، النقل تنزع ملكية أراضٍ وعقارات لإقامة كباري لتوسعة الدائري بالقاهرة والجيزة وقنا

انخفاض الأبيض، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

زيادة جديدة في سعر الدولار بمنتصف تعاملات اليوم

كأس العالم للناشئين، منتخب مصر يتقدم بالهدف الأول أمام هايتي (صور)

احذر، الحموضة والامتلاء وألم البطن والتجشؤ أعراض لمرض خطير يصيب المعدة

عمر كمال يسجل الهدف الرابع لمنتخب مصر في شباك هايتي بكأس العالم تحت 17

كأس العالم للناشئين، موعد مباراة منتخب مصر القادمة والقناة الناقلة

الدوري الممتاز، تشكيل وادي دجلة لمواجهة حرس الحدود

خدمات

المزيد

هل دعاء سبوح قدوس من أدعية الرعد والبرق؟

سعر القصدير في البورصات العالمية

أسعار الألومنيوم اليوم الإثنين

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال واليوسفي والتين في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من السنة النبوية، الآداب الشرعية في كيفية البدء بالسلام وترتيبه

عباقرة ولكن مجهولون.. عثمان بن أبي العاص "أنقذ قبيلة ثقيف من الردة"

10 أحاديث نبوية عن الحب والزواج والحياة الأسرية

المزيد
الجريدة الرسمية