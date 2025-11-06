الخميس 06 نوفمبر 2025
حجز صانعتي محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء

حجز متهمين
حجز متهمين
أمرت النيابة العامة، بحجز صانعتى محتوى لاتهامهما بنشر مقاطع فيديو على صفحاتهما بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن قيامهما بالرقص بطريقة خادشة للحياء العام، وذلك ٢٤ ساعة علي ذمة ورود التحريات. 

وكانت المعلومات قد وردت إلى الأجهزة الأمنية تفيد بقيام المذكورتين بنشر مقاطع غير لائقة عبر حساباتهما بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية، وعلى الفور تم تقنين الإجراءات وضبطهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة حدائق أكتوبر بمحافظة الجيزة.

وبمواجهتهما، أقرتا بتفاصيل ما نُسب إليهما، مؤكدتين أن هدفهما من تلك المقاطع هو جذب المتابعين لتحقيق مكاسب مالية عبر المنصات الإلكترونية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

