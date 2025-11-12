لعدم اتزانه في التحقيقات، إجراء تحليل مخدرات لسائق متهم بسرقة إطارات سيارات بالقطامية

18 حجم الخط

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بإجراء تحليل المخدرات لسائق بتهمة سرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" وتنفيذ 3 عمليات بـ منطقة القطامية وذلك لعدم اتزانه في الحديث أثناء التحقيقات.

سرقة إطارات السيارات بالقطامية

تلقت مديرية أمن القاهرة إخطارًا من قسم شرطة القطامية يفيد بضبط ضبط (سائق – له معلومات جنائية) بدائرة القسم لقيامه بسرقة إطارات السيارات بأسلوب "الفك" باستخدام إحدى السيارات، وبحوزته (فرد خرطوش – السيارة المستخدمة في الوقائع).



وبمواجهته اعترف بارتكاب (3) وقائع بذات الأسلوب، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

