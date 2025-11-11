الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
وكيل التعليم بالشرقية لـ"فيتو": فصل الطالب المتهم بالاعتداء على زميله بمشرط لمدة عام

تعليم الشرقية، فيتو
شهدت محافظة الشرقية حادثًا صادمًا داخل المدرسة الثانوية بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، إثر تعدي أحد الطلاب على زميله باستخدام مشرط.

ضبط طالب بالشرقية أدى حركات استعراضية بسيارته معرضًا حياة المواطنين للخطر

استبعاد مدير مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية مؤقتًا وتكليف مدير آخر لتسيير الأعمال

كشف محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه تم استبعاد مدير مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية مؤقتًا، وتكليف مدير آخر لتسيير الأعمال لحين انتهاء التحقيقات، بالإضافة إلى تحويل الإشراف بالمدرسة للتحقيق للشؤون القانونية بالمديرية.

فصل الطالب المتهم بالاعتداء لمدة عام

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم فصل الطالب المتهم بالاعتداء لمدة عام، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي سلوكيات تمس أمن وسلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

المشاجرة بدأت على سبيل المزاح بين مجموعة من الطلاب

في سياق متصل، أوضح أحد أقارب الطالب عبد الحميد بالصف الثاني الثانوي، أن المشاجرة بدأت على سبيل المزاح بين مجموعة من الطلاب، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء عنيف باستخدام أدوات حادة، حيث قام بعض الطلاب بمطاردة نجلهم إلى الطابق الخامس ثم إلى فناء المدرسة، واستمروا في الاعتداء عليه أمام الجميع.

المدرسة تأخرت في استدعاء سيارة الإسعاف

وأشار إلى أن إدارة المدرسة تأخرت في استدعاء سيارة الإسعاف، ما اضطره لنقل الطالب المصاب بنفسه إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل تحرير محضر رسمي بالواقعة. ويخضع الطالب حاليًا للعلاج من جروح قطعية متعددة، فيما طالب ذوو الطالب بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسببين والمسؤولين عن التقصير في حماية الطلاب.

تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث

من جانبها، أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لـ«فيتو» أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستطبق على كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء مهامه.

