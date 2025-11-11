وكيل التعليم بالشرقية لـ"فيتو": فصل الطالب المتهم بالاعتداء على زميله بمشرط لمدة عام

18 حجم الخط

شهدت محافظة الشرقية حادثًا صادمًا داخل المدرسة الثانوية بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، إثر تعدي أحد الطلاب على زميله باستخدام مشرط.

استبعاد مدير مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية مؤقتًا وتكليف مدير آخر لتسيير الأعمال

كشف محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه تم استبعاد مدير مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية مؤقتًا، وتكليف مدير آخر لتسيير الأعمال لحين انتهاء التحقيقات، بالإضافة إلى تحويل الإشراف بالمدرسة للتحقيق للشؤون القانونية بالمديرية.

فصل الطالب المتهم بالاعتداء لمدة عام

وأوضح وكيل الوزارة أنه تم فصل الطالب المتهم بالاعتداء لمدة عام، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي سلوكيات تمس أمن وسلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

المشاجرة بدأت على سبيل المزاح بين مجموعة من الطلاب

في سياق متصل، أوضح أحد أقارب الطالب عبد الحميد بالصف الثاني الثانوي، أن المشاجرة بدأت على سبيل المزاح بين مجموعة من الطلاب، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء عنيف باستخدام أدوات حادة، حيث قام بعض الطلاب بمطاردة نجلهم إلى الطابق الخامس ثم إلى فناء المدرسة، واستمروا في الاعتداء عليه أمام الجميع.

المدرسة تأخرت في استدعاء سيارة الإسعاف

وأشار إلى أن إدارة المدرسة تأخرت في استدعاء سيارة الإسعاف، ما اضطره لنقل الطالب المصاب بنفسه إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل تحرير محضر رسمي بالواقعة. ويخضع الطالب حاليًا للعلاج من جروح قطعية متعددة، فيما طالب ذوو الطالب بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسببين والمسؤولين عن التقصير في حماية الطلاب.

تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث

من جانبها، أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية لـ«فيتو» أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث، مشددة على أن الإجراءات القانونية ستطبق على كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء مهامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.