تعليم الشرقية تعاقب مدير مدرسة بعد واقعة «المشرط»، وأسرة الطالب المصاب تكشف تفاصيل مأساوية

كشف محمد رمضان، وكيل أول وزارة التربية والتعليم بمحافظة الشرقية، أنه تم استبعاد مدير مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، عقب واقعة تعدي أحد الطلاب على زميله داخل المدرسة باستخدام مشرط، مشيرًا إلى أنه تم تكليف مدير آخر بتسيير الأعمال مؤقتًا لحين انتهاء التحقيقات.

إيقاف قيد الطالب المتهم بالاعتداء إلى حين الانتهاء من التحقيقات

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريحات خاصة لـ «فيتو»، أنه تم كذلك إيقاف قيد الطالب المتهم بالاعتداء إلى حين الانتهاء من التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن المديرية لن تتهاون مع أي سلوكيات تمس أمن وسلامة الطلاب داخل المؤسسات التعليمية.

تفاصيل مشاجرة مدرسة ثانوية بالزقازيق

وقال أحد أقارب الطالب عبد الحميد، بالصف الثاني الثانوي،ومقيم بقرية بردين في مركز الزقازيق إن المشاجرة بدأت على سبيل المزاح بين مجموعة من الطلاب داخل المدرسة، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء عنيف استخدمت فيه أدوات حادة، موضحًا أن عددًا من الطلاب لاحقوا نجلهم إلى الطابق الخامس واعتدوا عليه، ثم طاردوه حتى فناء المدرسة وواصلوا الاعتداء عليه أمام الجميع.

وأضاف أن إدارة المدرسة تأخرت في استدعاء سيارة الإسعاف، مؤكدًا أنه اضطر إلى نقل الطالب المصاب بنفسه إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن يقوم بتحرير محضر رسمي بالواقعة.

الطلاب لاحقوا نجلهم إلى الطابق الخامس واعتدوا عليه

وأشار إلى أن الطلاب لاحقوا قريبه إلى الطابق الخامس واعتدوا عليه، ويخضع حاليًا للعلاج داخل المستشفى، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسببين في الحادث والمسؤولين عن التقصير في حماية الطلاب داخل المدرسة.

تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث

من جانبها، أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى المدرسة للوقوف على ملابسات الحادث، مشددة على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره أو تقاعسه في أداء مهامه.

