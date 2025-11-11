تأجيل طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض فرع أكتوبر لـ23 ديسمبر

18 حجم الخط

قررت الدائرة الرابعة بمحكمة مجلس الدولة بمدينة الرحاب، اليوم الثلاثاء، تأجيل الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية، والمقام من الكابتن حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد كل من وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، وذلك طعنًا على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانًا، والمقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، لجلسة 23 ديسمبر المقبل.

وحضر عن النادي المستشار كمال شعيب، والمحامي محمد عناني، ومحامين من الادارة القانونيه للنادى، الذين قدموا مرافعة شفهية استمرت قرابة 40 دقيقة، دافعو فيها بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره، ومخالفة القرار المطعون للائحة العقارية والاجراءات الواجب اتباعها فى هذا الشأن.

وتمسك الدفاع بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الاعمال المقررة الممنوحه للنادى.

