هزار يتحول لجريمة، التعليم تحقق في واقعة اعتداء طلاب على زميلهم داخل مدرسة بالشرقية

أكدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية أنها فتحت تحقيقًا عاجلًا في ملابسات واقعة اعتداء عدد من الطلاب على زميلهم داخل مدرسة الشهيد أحمد يحيى الثانوية بقرية بردين التابعة لمركز الزقازيق، والتي أسفرت عن إصابة الطالب بجروح قطعية متفرقة بالجسد.

«تعليم الشرقية» تحقق في واقعة ضبط طلاب بحوزتهم «مطواة» أمام إحدى المدارس

تفاصيل مشاجرة مدرسة ثانوية بالزقازيق وإصابة طالب 

وقال أحد أقارب الطالب عبد الحميد، بالصف الثاني الثانوي، إن المشاجرة بدأت على سبيل المزاح بين مجموعة من الطلاب داخل المدرسة، قبل أن تتطور بشكل مفاجئ إلى اعتداء عنيف استخدمت فيه أدوات حادة، حيث لاحقه عدد منهم إلى الطابق الخامس واعتدوا عليه، ثم طاردوه حتى فناء المدرسة وواصلوا الاعتداء عليه أمام الجميع.

إدارة المدرسة تأخرت في استدعاء سيارة الإسعاف

وأضاف أن إدارة المدرسة تأخرت في استدعاء سيارة الإسعاف، مؤكدًا أنه اضطر لنقل الطالب المصاب بنفسه إلى أحد المستشفيات بالشرقية لتلقي العلاج، قبل أن يقوم بتحرير محضر بالواقعة.

الطالب يعاني من جروح قطعية في مناطق متفرقة من جسده

وأشار إلى أن الطالب يعاني من جروح قطعية في مناطق متفرقة من جسده، ويخضع حاليًا للعلاج داخل المستشفى، مطالبًا بفتح تحقيق عاجل لمحاسبة المتسببين في الحادث والمسؤولين عن التقصير في حماية الطلاب داخل المدرسة.

تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى المدرسة للوقوف على تفاصيل الحادث

من جانبها، أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالشرقية أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة والانتقال إلى المدرسة للوقوف على تفاصيل الحادث، مؤكدة أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تقصيره.

