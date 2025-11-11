الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
وزير العمل: صرف أكثر من 2 مليون جنيه لدعم 553 عاملا غير منتظم بـ26 محافظة

محمد جبران وزير العمل،
اعتمد وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، صرف مبلغ 2 مليون و103 آلاف و535 جنيهًا، مخصصة للرعاية الصحية والاجتماعية وإعانات الحوادث لـ 553 عاملًا غير منتظم في 26 محافظة، وذلك من الحساب المركزي لحماية ورعاية العمالة غير المنتظمة بوزارة العمل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية.

وأوضح الوزير أن المبالغ المنصرفة تتضمن: 796 ألف جنيه موجهة لأغراض الرعاية الاجتماعية (منح زواج، ومواليد، ووفاة أقارب من الدرجة الأولى، وعمليات جراحية)، استفاد منها 323 عاملًا، و212 ألفًا و535 جنيهًا للرعاية الصحية (كشف طبي، وإشاعات، وتحاليل، وصرف علاج) لصالح 223 عاملًا،ومليونًا و95 ألف جنيه من بند مواجهة الحوادث، موزعة على حادثين

وتم تخصيص 840 ألف جنيه لعدد 4 حالات وفاة و2 مصابين في حادث سقوط مدخنة بأحد مصانع الطوب الطفلي بمحافظة الجيزة، بواقع 200 ألف جنيه لأسرة كل متوفٍ، و20 ألف جنيه لكل مصاب، بالإضافة إلى 255 ألف جنيه لحالة وفاة بحادث على الطريق الإقليمي بمحافظة المنوفية.

وأكد وزير العمل أن الوزارة مستمرة في تقديم مختلف أوجه الدعم والرعاية للعمالة غير المنتظمة بجميع المحافظات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا.

وقال الوزير محمد جبران في تصريح له: "إن رعاية العمالة غير المنتظمة تمثل أولوية في عمل الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ونحن نعمل بشكل مستمر على توسيع مظلة الحماية لتشمل كل من يستحق، ضمانًا لحياة كريمة وآمنة لكل عامل يشارك في بناء هذا الوطن."

