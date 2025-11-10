محافظ الشرقية يُجري حركة تنقلات موسعة ويُنهي تكليف عدد من مديري الإدارات التعليمية

18 حجم الخط

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، القرار رقم (4000) لسنة 2025 بإجراء حركة تنقلات شاملة بين عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، وذلك لمدة عام، في إطار حرصه على ضبط منظومة التعليم وتحسين مستوى الأداء الإداري والتربوي داخل المؤسسات التعليمية.

الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري

وأوضح محافظ الشرقية أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة نحو الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق الانضباط الإداري داخل الإدارات التعليمية، مشيرًا إلى أن الحركة شملت عددًا من القيادات التربوية المتميزة بهدف الدفع بعناصر جديدة قادرة على مواكبة التطوير داخل المدارس وتحسين بيئة العمل.

ندب عدد من القيادات لتسيير أعمال إدارات تعليمية أخرى

وتضمن القرار ندب عدد من القيادات لتسيير أعمال إدارات تعليمية أخرى، من بينهم: محمد عبد الفتاح دسوقي عبد ربه مدير إدارة مشتول السوق لتسيير أعمال مدير إدارة بلبيس التعليمية، وحسن أحمد حسن علي سعفان وكيل إدارة الحسينية لتسيير أعمال مدير إدارة منشأة أبو عمر، وعبد الخالق مساعد خالد محمد وكيل إدارة فاقوس لتسيير أعمال مدير إدارة صان الحجر التعليمية.

إعادة تنظيم العمل بين عدد من القيادات التعليمية بصفة مؤقتة

كما شمل القرار إعادة تنظيم العمل بين عدد من القيادات التعليمية بصفة مؤقتة لحين شغل الوظائف بالطرق القانونية، حيث تم تكليف: أمين عبد العظيم خضري مدير إدارة شرق الزقازيق لتسيير أعمال مدير إدارة غرب الزقازيق، وهاني محمد السعيد عبد الرازق مدير إدارة غرب الزقازيق لتسيير أعمال مدير إدارة شرق الزقازيق، ووفاء محمد طلبة مديرة إدارة بلبيس لتسيير أعمال مديرة إدارة أبو كبير التعليمية.

تكليف عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمهام جديدة

وشملت الحركة أيضًا تكليف عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية بمهام جديدة بصفة مؤقتة لضمان استقرار العملية التعليمية، من بينهم: عبد المعطي أحمد محمد سالم مدير إدارة أبو كبير للقيام بأعمال مدير إدارة كفر صقر، ومصطفى محمد عبد السلام عطية مدير إدارة أبو حماد للقيام بأعمال مدير إدارة العاشر من رمضان، ونجلاء حسين محمود بيومي مديرة القنايات للقيام بأعمال مديرة إدارة ههيا، وأمجد محمد عبد المنعم شرف مدير إدارة ههيا لتسيير أعمال مدير إدارة مشتول السوق، إلى جانب عدد آخر من القيادات التعليمية لضمان سير العمل دون تعطيل.

إنهاء تكليف عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية من مناصبهم

وفي السياق ذاته، أصدر المحافظ القرار رقم (4001) لسنة 2025 بإنهاء تكليف عدد من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية من مناصبهم، وعودتهم للعمل بإدارة المتابعة وتقويم الأداء بمديرية التربية والتعليم، تمهيدًا للإعلان عن شغل تلك الوظائف وفق الإجراءات القانونية المنظمة.

دراسة أداء القيادات التعليمية خلال الفترة الماضية

وأكد المهندس حازم الأشموني أن حركة التنقلات جاءت بعد دراسة دقيقة لأداء القيادات التعليمية خلال الفترة الماضية، بهدف تحقيق الانضباط داخل الإدارات التعليمية ورفع كفاءة الأداء الإداري بما ينعكس إيجابيًّا على جودة العملية التعليمية ومستوى الخدمات المقدمة للطلاب.

تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى التعليم

واختتم المحافظ تصريحاته بالتأكيد على سرعة تنفيذ القرار ومتابعة تطبيقه من قبل الجهات المختصة، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي من هذه القرارات هو تحسين بيئة العمل والارتقاء بمستوى التعليم في محافظة الشرقية بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء جيل واعٍ ومتعلم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.