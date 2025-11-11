مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى تحد سافر للقوانين والأعراف الدولية

18 حجم الخط

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تعديًا سافرًا على القوانين الإنسانية والأعراف والتقاليد الدولية.

وأوضح أن هذا القانون يعد تجاوزًا صارخًا ضد الأديان السماوية والاتفاقيات الدولية، ويعكس الإجراءات التعسفية والقهرية التي تتبعها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي تسعى إلى تقويض حقوق الإنسان بشكل كامل.

حكومة الاحتلال المتطرفة تحاول دائما إثارة الرأي العام العالمي

وأكد في تصريح لــ "فيتو" أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول دائمًا إثارة الرأي العام العالمي من خلال مثل هذه الأعمال، بهدف تصدير الأزمات إلى العالم بأسره، وليس فقط إلى الأسرى الفلسطينيين أو القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى بشكل دائم لإثارة التصرفات التي تهدف إلى التخلّص من الشعب الفلسطيني، دون أدنى اكتراث بالقانون الدولي أو حقوق الإنسان، وهو ما يعكس نهجًا مرفوضًا وغير قانوني في التعامل مع قضايا الشعوب.

القانون الدولي يحمي حقوق الأسرى ولا يجوز تجاوزها

وواصل حديثه قائلًا: إن موقف القانون الدولي هو الرفض التام لمثل هذه القوانين المشبوهة والخبيثة، لأن الاتفاقيات الدولية قد حددت حقوقًا واضحة للأسرى، وتجاوزها يعد تعديًا صارخًا على هذه الحقوق.

وأوضح أن مثل هذا التجاوز يجب أن يُعامل على أنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، ويجب ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمحاسبة الدول على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

حماس تطالب المجتمع الدولي بإدانة قانون إعدام الأسري

علقت حركة حماس على تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت حماس: إن ما يحدث هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم، ويشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل.

الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون اعدام الأسري

وكان الكنيست الإسرائيلي صدق، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.

وتقدم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف وصدقت عليه لجنة الأمن القومي في "الكنيست".

