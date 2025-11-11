الثلاثاء 11 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

مستشار بأكاديمية ناصر العسكرية: تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى تحد سافر للقوانين والأعراف الدولية

عادل العمدة،فيتو
عادل العمدة،فيتو
18 حجم الخط

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين يمثل تعديًا سافرًا على القوانين الإنسانية والأعراف والتقاليد الدولية. 

وأوضح أن هذا القانون يعد تجاوزًا صارخًا ضد الأديان السماوية والاتفاقيات الدولية، ويعكس الإجراءات التعسفية والقهرية التي تتبعها حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة، والتي تسعى إلى تقويض حقوق الإنسان بشكل كامل.

حكومة الاحتلال المتطرفة تحاول دائما إثارة الرأي العام العالمي

وأكد في تصريح لــ "فيتو" أن هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة تحاول دائمًا إثارة الرأي العام العالمي من خلال مثل هذه الأعمال، بهدف تصدير الأزمات إلى العالم بأسره، وليس فقط إلى الأسرى الفلسطينيين أو القضية الفلسطينية. 

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى بشكل دائم لإثارة التصرفات التي تهدف إلى التخلّص من الشعب الفلسطيني، دون أدنى اكتراث بالقانون الدولي أو حقوق الإنسان، وهو ما يعكس نهجًا مرفوضًا وغير قانوني في التعامل مع قضايا الشعوب.

القانون الدولي يحمي حقوق الأسرى ولا يجوز تجاوزها 

وواصل حديثه قائلًا: إن موقف القانون الدولي هو الرفض التام لمثل هذه القوانين المشبوهة والخبيثة، لأن الاتفاقيات الدولية قد حددت حقوقًا واضحة للأسرى، وتجاوزها يعد تعديًا صارخًا على هذه الحقوق. 

وأوضح أن مثل هذا التجاوز يجب أن يُعامل على أنه انتهاك جسيم للقانون الدولي، ويجب ملاحقته أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تختص بمحاسبة الدول على جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

حماس تطالب المجتمع الدولي بإدانة قانون إعدام الأسري 

علقت حركة حماس على تصديق الكنيست الصهيوني بالقراءة الأولى على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وقالت حماس: إن ما يحدث هو امتداد لنهج الحكومة الصهيونية العنصري والإجرامي، ومحاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم، ويشكل إصرارا على انتهاك القوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدمتها القانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان.

وطالبت حماس المجتمع الدولي والأمم المتحدة وكافة المنظمات الحقوقية؛ بإدانة هذا "التشريع" الاحتلالي العنصري الخطير، وفرض عقوبات رادعة على الكيان الصهيوني المارق، والضغط عليه للتراجع عنه، وكذلك تشكيل لجان تحقيق دولية لزيارة سجون الاحتلال والاطلاع على أوضاع أسرانا، الذين يتعرضون للتعذيب والتنكيل. 

الكنيست الإسرائيلي يصدق على قانون اعدام الأسري 

وكان  الكنيست الإسرائيلي صدق، مساء أمس الإثنين، بالقراءة الأولى على مشروع قانون يفرض عقوبة الإعدام على الفلسطينيين والعرب المحتجزين في السجون الإسرائيلية، فيما ظهر وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وهو يوزع الحلوى.

وتقدم بمقترح تعديل قانون العقوبات وزير الأمن القومي اليميني المتطرف وصدقت عليه لجنة الأمن القومي في "الكنيست".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكنيست الإسرائيلي حكومة نتنياهو بن غفيسر اعدام الاسرى القانون الدولي

مواد متعلقة

محمود مسلم: تصويت الكنيست على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين "تطور خطير"، ونتنياهو لم يشبع من الدماء

بعد تصديق الكنيست على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، حماس: محاولة لتشريع القتل الجماعي المنظم

تزامنا مع احتفالات الكنيسة، قصة استشهاد القديسين المجاهدين

البابا تواضروس يوضح دور الكنيسة في حياة أبنائها من خلال الكلمة والصلاة

الأكثر قراءة

"أمهات مصر" تدعو طلاب الإعدادية لمراجعة بيانات استمارة الامتحانات بدقة

بداية الهاوية، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

جنح عين شمس تحدد موعد محاكمة عاطل بتهمة سرقة متعلقات المواطنين

وفد السياحة يبحث الاستعدادات للحج وخدمات الضيافة بالمشاعر

تشييع جنازة إسماعيل الليثي بحضور عدد من الفنانين

تكليف عاجل من وزير العمل بشأن المصابين في انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى (صور)

هل يؤثر قرار منع استيراد السكر على الأسعار؟ الغرفة التجارية تجيب

جون إدوارد يتمسك باستمرار عبد الرؤوف، انقسامات داخل الزمالك حول مستقبل الجهاز الفني

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء في بورصة لندن

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

أهداف الدوري الإنجليزي بعد 11 جولة وقبل التوقف الدولي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أكاديمية الأزهر العالمية تعقد ندوة حول "مسائل الفقه التراثي الافتراضية في العصر الحديث"

ذكرى رحيل عمدة التلاوة، سر رفض الشيخ الشعشاعي قراءة القرآن عبر الميكروفون في بداية مسيرته

تفسير حلم شرب اللبن في المنام وعلاقته بخسارة طفيفة ومشاكل مؤقتة

المزيد
الجريدة الرسمية