التضامن تسلم جامعة طنطا طابعة "برايل" وتدعم مشروعات الطالب المنتج

18 حجم الخط

تابع الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ، المشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات أنشطة وحدة التضامن الاجتماعي بجامعة طنطا.

والتقي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي خلال زيارته لجامعة طنطا الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة،وتم بحث سبل تطوير وتوسيع آفاق التعاون المشترك بين الجامعة والوزارة في تقديم خدمات نوعية وشاملة لطلاب الجامعة.

مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بكلية الآداب بالجامعة

وتفقد الدكتور محمد العقبي خلال زيارته الجامعة مركز خدمات الطلاب ذوي الإعاقة بكلية الآداب بالجامعة، حيث قام بتسليم طابعة حديثة بطريقة "برايل" للمركز، وتُعد هذه الطابعة إضافة نوعية ستساهم بشكل كبير في تيسير العملية التعليمية للطلاب ذوي الإعاقة البصرية وتوفير المادة العلمية المطبوعة بلغة " برايل".

الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة والوحدة للطلاب

كما عقد اجتماعا تفاعليا مع متطوعي وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة، حيث تم استعراض الخدمات المتنوعة التي تقدمها الوزارة والوحدة للطلاب، وتبادل الآراء حول آليات تطوير العمل التطوعي لضمان وصول الدعم بفعالية وكفاءة إلى جميع المستحقين.

كما تم استعراض مشروعات الطالب المنتج، تلك المبادرة التي أطلقتها وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، في إطار دعمها لمشروعات التمكين الاقتصادي للطلاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.