ضبط طالب بالشرقية أدى حركات استعراضية بسيارته معرضًا حياة المواطنين للخطر

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ملاكي أثناء قيامه بأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو «سارية التراخيص» وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ويحمل رخصة قيادة سارية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد اللهو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.