الخميس 06 نوفمبر 2025
ضبط طالب بالشرقية أدى حركات استعراضية بسيارته معرضًا حياة المواطنين للخطر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، عن ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر قائد سيارة ملاكي أثناء قيامه بأداء حركات استعراضية بأحد الطرق بمحافظة الشرقية، معرضًا حياته وحياة الآخرين للخطر.

بالفحص، تمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط السيارة الظاهرة في الفيديو «سارية التراخيص» وقائدها، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان ويحمل رخصة قيادة سارية.

وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة بقصد اللهو، وتم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

الشرقية حركات استعراضية طالب وزارة الداخلية المرور امن الشرقية مخالفات مرورية القيادة بتهور

الجريدة الرسمية