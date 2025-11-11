تقارير تكشف موقف زين الدين زيدان من تدريب منتخب فرنسا

18 حجم الخط

كشفت تقارير صحفية عن موقف زين الدين زيدان، نجم منتخب فرنسا السابق، من تدريب منتخب الديوك.

وقال زيدان: سيحدث قريبًا قريبًا جدًا للعودة للتدريب وفقًا لما نشرته شبكة "RMC":"

وافادت التقارير أن اسم زيدان ارتبط منذ فترة طويلة بتولي تدريب منتخب فرنسا، خاصة بعد إعلان المدرب الحالي ديدييه ديشامب أنه سيغادر منصبه عقب كأس العالم 2026.

وبحسب تقارير لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن زين الدين لا ينوي العودة إلى مقاعد التدريب إلا في حال تلقيه عرضًا من منتخب فرنسا أو ريال مدريد، حيث قاد الأخير في فترتين تاريخيتين بين عامي 2016 و2021، توّج خلالهما بثلاثة ألقاب متتالية لدوري أبطال أوروبا.

زيدان، الذي لم يتول أي منصب تدريبي منذ رحيله عن ريال مدريد في مايو 2021، ارتبط اسمه خلال الفترة الماضية بعدة أندية كبرى أبرزها مانشستر يونايتد وتشيلسي ومارسيليا وفنربخشه، لكنه رفض جميع العروض مفضّلًا الابتعاد عن الأضواء مؤقتًا.

ورفض زيدان الكشف عن هوية الفريق أو المنتخب الذي سيتولى قيادته، لكنه ألمح خلال حضوره مهرجان الرياضة في ترينتو الشهر الماضي إلى رغبته القوية في تدريب منتخب بلاده يومًا ما، قائلًا: "أرغب في تدريب المنتخب الفرنسي يومًا ما، وسأعود إلى التدريب بالتأكيد".

كما تطرّق للحديث عن احتمالية عودته إلى يوفنتوس، النادي الذي دافع عن ألوانه بين عامي 1996 و2001، وقال: "يوفنتوس سيبقى دائمًا في قلبي، لأنه منحني الكثير، ولا أعرف لماذا لم تتح الفرصة للعودة إلى هناك".

وبهذه التصريحات، يكون زيدان قد فتح الباب رسميًا أمام عودة مرتقبة إلى عالم التدريب، وسط ترقب كبير من جماهير ريال مدريد والمنتخب الفرنسي على حد سواء.

