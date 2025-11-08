أخبار الحوادث اليوم: وزير الداخلية يراجع خطط تأمين انتخابات مجلس النواب.. الإعدام للمتهمة بقتل زوجها وأطفاله الـ 6 بالمنيا.. و"الدستورية": اقتحام عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته "جريمة"

18 حجم الخط

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" و3 أشخاص بالغربية وبحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية وكلبان، وضبط طرفى المشاجرة

مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور فى القاهرة تنتهى فى القسم

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائقين إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتعطيل حركة المرور بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور.

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا بعدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات، لمتابعة خطط تأمين انتخابات مجلس النواب 2025، بحضور مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا أثناء مشاجرة بمحافظة أسيوط.

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى منطقة الهرم.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، تفاصيل واقعة قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية، بأسلوب "انتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية، وضبط مرتكبي الواقعة.

لقي طالبان مصرعهما، وأصيب آخر في حادث اصطدام سيارة ملاكي في سيارة دوبل اصطدمت بالرصيف، أمام ملف زيان على طريق جمصة في محافظة الدقهلية.

نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية فى العثور على جثة الطالب يوسف م. ح، البالغ من العمر 11 عامًا، والذي لقي مصرعه غرقًا داخل مياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها، بعد أن سقط في المياه أثناء لهوه مع زملائه.

وصلت، اليوم المتهمة "هاجر. أ. ع" إلى محكمة جنايات المنيا، حيث حضرت برفقة رضيعتها "أشرقت"، التي لا يتجاوز عمرها شهرين وقت ارتكاب المتهمة للواقعة.

أرست المحكمة الدستورية العليا بجلستها المعقودة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، مبدأ دستوريا أكدت من خلاله أن دخول عقار في حيازة آخر بقصد منع حيازته، جريمة، والعقاب عليه لا يخالف الدستور.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.