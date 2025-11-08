القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة فى منطقة الهرم

18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى منطقة الهرم.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء.



عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.