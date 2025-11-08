السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة فى منطقة الهرم

صانعة محتوى
صانعة محتوى
18 حجم الخط

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على صانعة محتوى لنشر فيديوهات خادشة للحياء فى منطقة الهرم.

 

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام صانعة محتوى بنشر مقاطع فيديو على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن الرقص بصورة خادشة للحياء.


عقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال الشرطة من ضبط المتهمة  حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، وبحوزتها (3 هواتف محمولة "بفحصهم تبين احتوائها على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى")، وبمواجهتها اعترفت بنشر مقاطع الفيديو المشار إليها على صفحتها بمواقع التواصل الإجتماعى لزيادة نسب المشاهدات وتحقيق أرباح مالية.
 

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الإدارة العامة لحماية الآداب صانعة محتوى فيديوهات خادشة للحياء الهرم قطاع الشرطة المتخصصة النيابة العامة

مواد متعلقة

شاب يدعي تعرضه للسرقة بالخصوص والأمن يكشف حقيقة الواقعة

ضبط سائق توك توك اعتدى على قائد سيارة بالجيزة

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط بسبب خلاف على أرض زراعية

وزير الداخلية يراجع خطط تأمين انتخابات مجلس النواب

ضبط سائق وطالب بسبب "التزلج خلف الميكروباص" بالشرقية

الداخلية: ضبط جرائم اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

"الأحوال المدنية" يواصل إيفاد القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم بمخابز سياحية في حملات رقابية بالمحافظات

الأكثر قراءة

بايرن ميونخ ويونيون برلين يتعادلان 1/1 في الشوط الأول بالدوري الألماني

هل تحول الفيروس الخلوي التنفسي إلى وباء في مصر؟ مستشار الرئيس للصحة يرد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

سعر الجنيه السوداني أمام الدولار اليوم السبت

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

عالم أزهري يوضح سبب اجتماع الملائكة في صلاتى الفجر والعصر (فيديو)

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أحمد كريمة: الحسن كان أشبه الناس وجهًا بالنبي وهذه قصة ولادته

أحمد كريمة: الإمام الحسن وجه النور الذي وحد الأمة وورث عبقرية النبوة

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

المزيد
الجريدة الرسمية