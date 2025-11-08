إصابة شخصين فى مشاجرة بالشرقية إثر خلافات عائلية

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمحافظة الشرقية وضبط طرفى المشاجرة.





وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث العاشر من رمضان بلاغا يفيد بنشوب مشاجرة بين طرف أول: 4 أشخاص، طرف ثان، شخصين "مصابان بجروح متفرقة بالجسم"، جميعهم مقيمون بمحافظة الشرقية، بسبب مشادة لخلافات عائلية بين الطرفين تطورت لمشاجرة قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما بالسب والضرب.

وتمكن رجال الشرطة من تحديدهم وضبطهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيقات.

