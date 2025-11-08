شاب يدعي تعرضه للسرقة بالخصوص والأمن يكشف حقيقة الواقعة

السبت 08 نوفمبر 2025
شاب يدعي تعرضه للسرقة
كشفت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، حقيقة مقطع فيديو تم تداوله مؤخرًا يُظهر أحد الأشخاص يدّعي تعرضه للسرقة بالإكراه، باستخدام سلاح أبيض من قبل شخصين يستقلان دراجة نارية.

شاب يدعي تعرضه للسرقة بالخصوص… والأمن يكشف المفاجأة
شاب يدعي تعرضه للسرقة بالخصوص… والأمن يكشف المفاجأة

بالفحص والتحريات، تمكنت أجهزة الأمن من تحديد وضبط الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبيّن أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة الخصوص بمحافظة القليوبية.

وبتفتيشه، تم العثور على الهاتف المحمول الذي ادّعى سرقته منه أثناء الحادث المزعوم.

 وبمواجهته، أقرّ المتهم باعتراف صريح بأنه قام بنشر الفيديو على خلاف الحقيقة عبر حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي، بهدف زيادة نسب المشاهدة وتحقيق أرباح مالية من تفاعل المتابعين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، وإحالته للنيابة العامة للتحقيق في اتهامات البلاغ الكاذب ونشر أخبار مضللة.

