حوادث

باعوا الوهم للمواطنين، ضبط القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

القبض على عاطلين
القبض على عاطلين للنصب على المواطنين وجمع تبرعات
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، تفاصيل واقعة قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية ، بأسلوب "انتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية، وضبط مرتكبي الواقعة.
 

نصب على المواطنين وجمع تبرعات للحالات المريضية والإنسانية


رصدت أجهزة الأمن، منشورا مدعوما بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية، بأسلوب "انتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية.


وبالفحص تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكبي الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بالقاهرة، وبحوزتهما ( 3 هواتف محمول "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"–محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى - دفاتر إيصالات تبرع "مصطنعة باسم إحدى الجمعيات الخيرية الوهمية".

القبض على صانعة محتوى بتهمة نشر فيديوهات خادشة فى منطقة الهرم

شاب يدعي تعرضه للسرقة بالخصوص والأمن يكشف حقيقة الواقعة

 وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

