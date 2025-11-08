باعوا الوهم للمواطنين، ضبط القائمين على إنشاء جمعية وهمية لجمع التبرعات

18 حجم الخط

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، تفاصيل واقعة قيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية ، بأسلوب "انتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية، وضبط مرتكبي الواقعة.



نصب على المواطنين وجمع تبرعات للحالات المريضية والإنسانية



رصدت أجهزة الأمن، منشورا مدعوما بصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، تضمن الزعم بقيام شخصين بالنصب والاحتيال على المواطنين راغبى التبرع للحالات المرضية والإنسانية، بأسلوب "انتحال الصفة" من خلال أحد برامج الهواتف الذكية.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة من ضبط مرتكبي الواقعة عاطلين "لهما معلومات جنائية" – مقيمين بالقاهرة، وبحوزتهما ( 3 هواتف محمول "بفحصهم تبين احتواؤهم على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى"–محافظ إلكترونية بها مبالغ مالية من متحصلات نشاطهم الإجرامى - دفاتر إيصالات تبرع "مصطنعة باسم إحدى الجمعيات الخيرية الوهمية".

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

