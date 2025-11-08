السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط بسبب خلاف على أرض زراعية

ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة
ضبط طرفى مشاجرة بالأسلحة النارية فى أسيوط بسبب خلاف على أرض
18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا أثناء مشاجرة بمحافظة أسيوط.

بالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص أحدهم مصاب بطلق نارى) وطرف ثان (شخصان من بينهما حامل السلاح الظاهر بالفيديو)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أسيوط، وذلك بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الطرفان أسلحة نارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاجرة بأسيوط ضبط المتهمين اسلحة نارية خلاف على أرض زراعية وزارة الداخلية الامن العام

مواد متعلقة

وزير الداخلية يراجع خطط تأمين انتخابات مجلس النواب

ضبط سائق وطالب بسبب "التزلج خلف الميكروباص" بالشرقية

الداخلية: ضبط جرائم اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

"الأحوال المدنية" يواصل إيفاد القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم بمخابز سياحية في حملات رقابية بالمحافظات

ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بالبحيرة

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 64 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و110 آلاف مخالفة مرورية

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يحسم الشوط الأول لصالحه أمام توتنهام

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

البلدي تواصل الارتفاع، سعر الفراخ في الأسواق (آخر تحديث)

بعد إصدار مذكرة توقيف نتنياهو في تركيا، مستشار باليونسيف يكشف إمكانية تكرار ذلك بمصر

تراجع أسعار الذهب بمنتصف تعاملات اليوم وهذا العيار يسجل 4570 جنيها

محمد الشناوي يوجه رسالة لجماهير الزمالك قبل نهائي السوبر (فيديو)

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من القرآن والسنة، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعامل أصحابه؟

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

المزيد
الجريدة الرسمية