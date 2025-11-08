ضبط طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في أسيوط بسبب خلاف على أرض زراعية

18 حجم الخط

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعى، يظهر خلاله أحد الأشخاص يحمل سلاحًا ناريًا أثناء مشاجرة بمحافظة أسيوط.

بالفحص تبين وقوع مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص أحدهم مصاب بطلق نارى) وطرف ثان (شخصان من بينهما حامل السلاح الظاهر بالفيديو)، وجميعهم مقيمون بدائرة مركز شرطة أسيوط، وذلك بسبب خلافات حول ملكية قطعة أرض زراعية، تطورت إلى مشاجرة استخدم فيها الطرفان أسلحة نارية.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى المشاجرة، وضبط بحوزتهم 2 بندقية آلية وبندقية خرطوش، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



