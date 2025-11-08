السبت 08 نوفمبر 2025
ضبط سائق توك توك اعتدى على قائد سيارة بالجيزة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مصحوب بمقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات بمواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن تضرر صاحب الحساب من قيام سائق "توك توك" بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته باستخدام عصا خشبية، إثر خلاف على أولوية المرور بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة.

بالفحص تبين عدم ورود أى بلاغات رسمية بالواقعة، وتم تحديد صاحب الحساب (مقيم بمنطقة كرداسة)، وبسؤاله أوضح أنه أثناء سيره بسيارته الملاكى بتاريخ 31/ 10/ 2025 حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد "توك توك" لخلاف على أولوية المرور، تطورت إلى قيام الأخير بالتعدى عليه بالسب وإحداث تلفيات بسيارته مستخدمًا عصا خشبية.

وأسفرت التحريات عن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (مقيم بدائرة قسم بولاق الدكرور)، وضُبط بحوزته "التوك توك" والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب الخلاف.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

