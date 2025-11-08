وزير الداخلية يراجع خطط تأمين انتخابات مجلس النواب

18 حجم الخط

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا بعدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات، لمتابعة خطط تأمين انتخابات مجلس النواب 2025، بحضور مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، وجّه الوزير الشكر لرجال الشرطة على جهودهم المتواصلة في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها الوزارة في تأمين فعاليات كبرى مثل مؤتمر شرم الشيخ للسلام وافتتاح المتحف المصري الكبير، ومراحل انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة لتأمين العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة توفير مناخ آمن للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وضمان سير الانتخابات بسلاسة تامة في جميع المحافظات.

كما وجّه بتكثيف الانتشار الأمني حول مقار اللجان، وتعزيز الوجود الشرطي بالمحاور والمناطق الحيوية، وتفعيل الأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، إلى جانب نشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث التقنيات لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة وضمان انسياب حركة المواطنين.

وأكد الوزير أهمية التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، وانتقاء أفضل العناصر الشرطية، بما في ذلك عناصر الشرطة النسائية، لتقديم المساعدة والتيسيرات للناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شدّد على الالتزام بالحياد التام في التعامل مع مجريات العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولات للمساس بأمن الوطن والمواطنين في إطار القانون، مع مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته الكاملة في رجال الشرطة وقدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية، موجّهًا ببذل أقصى الجهود لتظل مصر واحةً للأمان والاستقرار.

