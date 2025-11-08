السبت 08 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

وزير الداخلية يراجع خطط تأمين انتخابات مجلس النواب

وزير الداخلية يتابع
وزير الداخلية يتابع خطط تأمين انتخابات مجلس النواب 2025
18 حجم الخط

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعًا بعدد من مساعدي الوزير والقيادات الأمنية بمقر مركز المعلومات وإدارة الأزمات، لمتابعة خطط تأمين انتخابات مجلس النواب 2025، بحضور مديرى الأمن وقيادات الأجهزة الأمنية على مستوى الجمهورية عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

في بداية الاجتماع، وجّه الوزير الشكر لرجال الشرطة على جهودهم المتواصلة في ترسيخ الأمن والاستقرار، مشيرًا إلى النجاحات التي حققتها الوزارة في تأمين فعاليات كبرى مثل مؤتمر شرم الشيخ للسلام وافتتاح المتحف المصري الكبير، ومراحل انتخابات مجلس الشيوخ السابقة.

واستعرض الوزير محاور الخطة الأمنية الشاملة لتأمين العملية الانتخابية، مشددًا على ضرورة توفير مناخ آمن للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، وضمان سير الانتخابات بسلاسة تامة في جميع المحافظات.

 

كما وجّه بتكثيف الانتشار الأمني حول مقار اللجان، وتعزيز الوجود الشرطي بالمحاور والمناطق الحيوية، وتفعيل الأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة، إلى جانب نشر خدمات مرورية مجهزة بأحدث التقنيات لمتابعة الحالة المرورية لحظة بلحظة وضمان انسياب حركة المواطنين.

وأكد الوزير أهمية التنسيق الكامل بين قطاعات الوزارة ومديريات الأمن، وانتقاء أفضل العناصر الشرطية، بما في ذلك عناصر الشرطة النسائية، لتقديم المساعدة والتيسيرات للناخبين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

كما شدّد على الالتزام بالحياد التام في التعامل مع مجريات العملية الانتخابية، والتصدي لأي محاولات للمساس بأمن الوطن والمواطنين في إطار القانون، مع مراعاة البعد الإنساني وحسن معاملة المواطنين.

وفي ختام الاجتماع، أعرب وزير الداخلية عن ثقته الكاملة في رجال الشرطة وقدرتهم على أداء مهامهم بكفاءة عالية، موجّهًا ببذل أقصى الجهود لتظل مصر واحةً للأمان والاستقرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزارة الداخلية محمود توفيق انتخابات مجلس النواب خطة التامين الامن العام غرف العمليات العملية الانتخابية

مواد متعلقة

ضبط سائق وطالب بسبب "التزلج خلف الميكروباص" بالشرقية

الداخلية: ضبط جرائم اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 5 ملايين جنيه

"الأحوال المدنية" يواصل إيفاد القوافل لاستخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين

ضبط 4 أطنان دقيق مدعم بمخابز سياحية في حملات رقابية بالمحافظات

ضبط القائمين على إدارة شركات غير مرخصة للنصب على المواطنين بالبحيرة

ضبط 6 رجال و5 سيدات لاستغلالهم الأطفال في أعمال التسول بالقاهرة والجيزة

ضبط 64 حالة تعاطي مخدرات بين السائقين و110 آلاف مخالفة مرورية

حالة الطرق اليوم، تعرف على حركة المرور في شوارع وميادين القاهرة والجيزة

الأكثر قراءة

تدشين مبادرة "هنزور معبد الأقصر بالجلابية"، رد صعيدي على الإساءة للزي التراثي

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا والقنوات الناقلة

موعد مباراة مانشستر سيتي وليفربول في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

الهبرد يتراجع 5 جنيهات، أسعار الكتاكيت والبط اليوم السبت في بورصة الدواجن

بعد مقترح فاروق حسني، تحرك برلماني بشأن مستقبل متحف التحرير

تشكيل توتنهام المتوقع ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

لكشفه سر حلم والدته “سوزان”، علاء مبارك يوجه رسالة لـ فاروق حسني

خدمات

المزيد

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الجنيه الذهب في الصاغة بختام تعاملات اليوم الجمعة (آخر تحديث)

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في نهائي السوبر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة مجهولون، " قيس بن أبي حازم الأحمسي" عاصر الجاهلية والإسلام ولم ير رسول الله

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح مظاهر ذلك

"هلّا شققتَ عن قلبه" وخطورة الرشوة، الأوقاف تعلن مواضيع خطبة الجمعة المقبلة

المزيد
الجريدة الرسمية