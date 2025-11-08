مشاجرة بين سائقين بسبب أولوية المرور فى القاهرة تنتهى فى القسم

18 حجم الخط

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على سائقين إثر نشوب مشاجرة بينهما، وتعطيل حركة المرور بسبب خلافات بينهما على أولوية المرور.

مشاجرة بين سائقين بالقاهرة





رصدت أجهزة الأمن، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين سائقين بالقاهرة.



وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وتبين حدوث مشاجرة بين طرف أول: سائق "أتوبيس نقل جماعى"، وطرف ثان: سائق مركبة "توك توك"؛ لخلاف بينهما حول أولوية المرور بأحد الشوارع بالقاهرة.



وتمكن رجال الشرطة من ضبط طرفى المشاجرة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

