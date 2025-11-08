مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب الكلاب بالغربية

السبت 08 نوفمبر 2025
حوادث

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" و3 أشخاص بالغربية وبحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية وكلبان، وضبط طرفى المشاجرة 
 

رصدت أجهزة وزارة الداخلية، مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن نشوب مشاجرة بين سائق مركبة "توك توك" و3 أشخاص بالغربية وبحوزتهم سلاح أبيض وعصا خشبية وكلبان.


وبالفحص تبين عدم ورود ثمة بلاغات فى هذا الشأن، وتبين نشوب مشاجرة بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية بين طرف أول:(سائق "له معلومات جنائية")، طرف ثانى 3 طلاب جميعهم مقيمين بدائرة المركز، لاعتقاد الأول تحريض الطرف الثانى للكلبين على مهاجمته حال قيادته مركبة "التوك توك" خاصته "بدون لوحات معدنية".

وتمكن رجال الشرطة من ضبطهم، وبحوزتهم (مركبة "التوك توك" - عصا خشبية  – سلاح أبيض) المستخدمين فى التعدى، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتسليم الكلبين لإحدى الجهات البيطرية.

