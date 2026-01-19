الإثنين 19 يناير 2026
أبرزها كأس العالم 2026، توقفات أجندة فيفا لعام 2026

كأس العالم 2026،
كأس العالم 2026، فيتو
كأس العالم 2026، يبحث الملايين من عشاق كرة القدم عن مواعيد التوقفات الدولية في أجندة الاتحاد الدولي لكرة القدمفيفا” لعام 2026، والذي يشهد الحدث الكروي الأهم والأكبر في كرة القدم وهو بطولة كأس العالم 2026، التي تقام كل أربع سنوات.  

مواعيد الأجندة الدولية لعام 2026 

23 إلى 21 مارس 

1 إلى 9 يونيو 

11 يونيو إلى 19 يوليو (التحضير لكأس العالم) كأس العالم 2026

21 سبتمبر إلى 6 أكتوبر (أطول توقف)

منتخب مصر الأول لكرة القدم، فيتو
مجموعة مصر في كأس العالم 2026

وكانت قرعة كأس العالم 2026 والتي أقيمت في الخامس من ديسمبر الماضي، أسفرت عن وقوع منتخب مصر في المجموعة السابعة في مونديال 2026، المقرر أن يقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك. 

وتضم مجموعة منتخب مصر في كأس العالم 2026 كلا من بلجيكا  ـ  إيران  ـ  مصر  - نيوزيلندا.

وتستضيف الولايات المتحدة كأس العالم بالاشتراك مع المكسيك وكندا، حيث ستكون تلك النسخة، التي تنطلق في يونيو 2026 استثنائية بمشاركة 48 منتخبا.

موعد بطولة كأس العالم 2026

وستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو 2026، وستستضيفها بشكل مشترك 16 مدينة في ثلاث دول في أمريكا الشمالية وهي كندا، والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

منتخب مصر يخوض وديتين في أجندة مارس المقبل

وكان اتحاد الكرة المصري أعلن في وقت سابق عن خوض منتخب مصر مباراتين وديتين خلال التوقف الدولي في شهر مارس المقبل، حيث يواجه السعودية يوم 26 مارس وإسبانيا يوم 30 مارس، ضمن مهرجان قطر لكرة القدم خلال الفترة من 26 إلى 31 مارس المقبلين.

فيما يجري الإتفاق حاليا على خوض منتخب مصر ودية ثالثة أمام منتخب البرازيل في التوقف الدولي قبل بطولة كأس العالم في شهر يونية المقبل. 

كاس العالم 2026 فيفا منتخب مصر بلجيكا إيران نيوزيلندا موعد بطولة كأس العالم 2026 السعودية اسبانيا

الجريدة الرسمية