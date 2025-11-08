العثور على جثة الطفل "يوسف" غريق الرياح التوفيقي ببنها

18 حجم الخط

نجحت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية فى العثور على جثة الطالب يوسف م. ح، البالغ من العمر 11 عامًا، والذي لقي مصرعه غرقًا داخل مياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها، بعد أن سقط في المياه أثناء لهوه مع زملائه.

وعلى الفور تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى بنها العام لتوقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود الواقعة عندما لقى يوسف. م. ح" 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي، مصرعه غرقًا داخل مياه الرياح التوفيقي بمدينة بنها بالقليوبية، أثناء اللهو مع زملائه، ونجحت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة من المياه بمشاركة عدد من الأهالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة النجدة تلقي بلاغًا من الأهالي بغرق طالب داخل مياه الرياح التوفيقي بنطاق مدينة بنها.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بإشراف اللواء هيثم شحاتة مدير الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والتحريات الأولية غرق "يوسف. م. ح" 11 سنة طالب بالصف الخامس الابتدائي وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهرى وفرق الغواصين للبحث والعثور على الجثمان في مياه الرياح التوفيقي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بإشراف اللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

