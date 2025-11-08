السبت 08 نوفمبر 2025
بالأسماء، مصرع وإصابة 3 طلاب في حادث تصادم علي طريق جمصة بالدقهلية

نقل ضحايا ومصابين،
نقل ضحايا ومصابين، فيتو
لقي طالبان مصرعهما، وأصيب آخر في حادث اصطدام سيارة ملاكي في سيارة دوبل اصطدمت بالرصيف، أمام ملف زيان على طريق جمصة في محافظة الدقهلية.

 

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة بوقوع الحادث 

 

انتقلت قوة أمنية وسيارتين اسعاف الي موقع الحادث، وبالفحص تبين وقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي في سيارة دوبل اصطدمت بالرصيف، أمام ملف زيان على طريق جمصة 


وكشف مصدر طبي عن إصابة  ادهم عبده النحاس 19سنة، باستقبال الحالة بدون نبض، وتم إجراء إنعاش قلبي رئوي وتم رجوع النبض، والمتابعة النهائية جار التحويل إلى مستشفى بلقاس العام.
 

كما لقي طالبان مصرعهما وتم استقبال جثتيهما وهم، محمد هاني محمد خليل 19 سنة وعبدالرحمن شريف محمد السيد 19 سنة، وتم تحويلهما إلى مشرحة مستشفي جمصة المركزي 
 

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 

