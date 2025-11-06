الخميس 06 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

قاعدة أمريكية في دمشق، كواليس التجهيزات اللوجيستية لحفل الزواج الكاثوليكي بين إسرائيل وسوريا

ترامب ونتنياهو والشرع،
ترامب ونتنياهو والشرع، فيتو
18 حجم الخط

قاعدة أمريكية في دمشق، عنوان أصبح حديث الساعة في المنطقة العربية بعد تسريب وكالة "رويترز" لها في كلمات مقتضبة، مكتفية بالإشارة إلى القرار المرتقب المتوقع إعلانه رسميا خلال لقاء الرئيس السوري أحمد الشرع، مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في البيت الأبيض الأسبوع المقبل.

طائرة أمريكية تختبر مدرج القاعدة الجوية في دمشق

وحسب وكالة "رويترز" قالت 6 مصادر مطلعة، إن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة جوية بدمشق، وذلك للمساعدة في إتاحة تنفيذ اتفاق أمني تتوسط فيه أمريكا بين سوريا وإسرائيل.

ووفق الأنباء المتواترة عن القاعدة الجوية الأمريكية في دمشق، فإن موقعها تم اختياره بعناية حيث تقع بالقرب من أجزاء من جنوب سوريا وهي منطقة من المتوقع أن تشكل منطقة منزوعة السلاح ضمن اتفاقية بين إسرائيل وسوريا، وتتوسط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هذه الاتفاقية، كتمهيد لانضمام دمشق رسميا لاتفاقات التطبيع المعروفة بـ أبراهام (إبراهيم).

ويستقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرئيس السوري أحمد الشرع (الجولاني سابقا) فى العاصمة واشنطن الإثنين المقبل، لوضع اللبنة الرسمية الأولى لهذه الترتيبات بعدما التقاه مؤخرا فى الرياض على هامش جولته الخليجية.

الجنوب السوري، فيتو
الجنوب السوري، فيتو

وكشف مسئول عسكري غربي، إن وزارة الحرب الأمريكية "البنتاجون" سرعت الخطط خلال الشهرين الماضيين بعدة مهام استطلاعية أرسلها إلى القاعدة الجوية، وخلصت هذه المهام إلى أن مدرج القاعدة الطويل جاهز للاستخدام، كما وأفاد مصدران عسكريان سوريان بأن المحادثات الفنية ركزت على استخدام القاعدة للخدمات اللوجستية والمراقبة والتزود بالوقود والعمليات الإنسانية، مع احتفاظ سوريا بالسيادة الكاملة على المنشأة.

أيضا قال مسئول عسكري سوري، أن أمريكا وصلت إلى القاعدة بطائرات نقل عسكرية من طراز سي-130 للتأكد من صلاحية المدرج للاستخدام، وكشف حارس أمن عند أحد مداخل القاعدة الجوية لوكالة رويترز، إن طائرات أمريكية هبطت هناك في إطار اختبارات ولم يتضح بعد موعد إرسال عسكريين أمريكيين إلى القاعدة.

اقرأ أيضا:

هنري حمرة، أول مرشح يهودي للبرلمان في سوريا منذ عقود

على النفيض وبالرغم من دقة التسريبات، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين السورية لـ سانا، لا صحة لما نشرته وكالة رويترز عن القواعد الأمريكية في سوريا.  

طلبات ترامب من الرئيس السوري أحمد الشرع

ومطلع الشهر الجاري، كان المبعوث الأمريكى إلى سوريا، توم براك، أعلن، أن الشرع سيزور واشنطن ليلتقي الرئيس دونالد ترامب في البيت الأبيض.

يشار إلى أنه كانت آخر زيارة لمسؤول سوري رفيع المستوي إلى البيت الأبيض عام 1999، عندما التقى وزير الخارجية السوري حينها فاروق الشرع بالرئيس الأمريكى الأسبق بيل كلينتون.

وستمهد زيارة الشرع إلى واشنطن، لانطلاق جولة خامسة من المفاوضات المباشرة بين سوريا وإسرائيل بوساطة أمريكية، بهدف التوقيع على اتفاق أمني حدودي نهاية العام الجاري.

وتمهيدا للقاء وشرعنة نظام الشرع، اقترحت الولايات المتحدة في مشروع قرار لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب.

ويسعى الرئيس الأمريكي ترامب لبناء علاقات جيدة مع الشرع، وألغى في يونيو معظم العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا بطلب من السعودية وقطر.

قبل لقائه ترامب، مشروع قرار أمريكى فى مجلس الأمن لرفع العقوبات عن الشرع وأنس خطاب

البيت الأبيض: ترامب يلتقي أحمد الشرع الإثنين المقبل

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

قاعدة أمريكية فى دمشق أحمد الشرع ترامب قاعدة جوية بدمشق سوريا وإسرائيل جنوب سوريا اتفاقية بين إسرائيل وسوريا الجولاني توم براك ابراهام

مواد متعلقة

أكسيوس: أمريكا تهدف للتوصل لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا قبل نهاية العام

ببوابة حديدية، إسرائيل تفصل قرية في القنيطرة عن سائر سوريا

مزارع شبعا اللبنانية لنظام الشرع والجولان للاحتلال، تفاصيل صفقة تبادل الأرض العربية بين إسرائيل وسوريا

أحمد الشرع يتحدث عن سيناريو تقسيم سوريا ويحذر الدروز من الاستقواء بإسرائيل

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، جابان الكردي "نشر الإسلام في كردستان"

إصابة 12 شخصًا في انقلاب ميكروباص على طريق بلبيس – بنها

خبير أثري يرد على مزاعم إيدي كوهين بشأن بناء إسرائيل لـ الأهرامات

بعد تخطي سيراميكا، موعد مباراة الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري

أليو ديانج رجل مباراة الأهلي وسيراميكا في نصف نهائي السوبر المصري

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حبس الفنان محمد رمضان سنتين بسبب أغنية "رقم واحد يا أنصاص"

الحماية المدنية تنقذ قرية بالشرقية من كارثة بعد اشتعال سيارة وقود داخل محطة بنزين (فيديو وصور)

خدمات

المزيد

أسعار العملات مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

استقرار سعر السكر بالأسواق اليوم الخميس

تراجع سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

أبرز أرقام بطولة السوبر المصري منذ انطلاقها (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجوز تأخير الصلوات الخمس وجمعها في آخر اليوم؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

هل يجوز طلاق زوجتي إذا كانت لا تبادلني نفس المشاعر؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

عباقرة ولكن مجهولون، أسعد بن سهل بن حنيف، سماه رسول الله وأطلق عليه كنيته

المزيد
الجريدة الرسمية
ads