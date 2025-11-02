أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع سيقوم بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر نوفمبر الجاري.

الشيباني: إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثات الشرع خلال زيارته لواشنطن

وقال الشيباني خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة 2025" بالبحرين: "إن إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثات أحمد الشرع خلال زيارته لواشنطن".

وبحسب وكالة "سانا"، فإن الزيارة المرتقبة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال البلاد عام 1946، والثانية للرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأكد وزير الخارجية السوري أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العقوبات، مشددا على أن سوريا تريد علاقات متوازنة مع كل الدول.

وقال الشيباني في كلمته: "نسعى لأن يكون القانون هو الأساس بين جميع مكونات الشعب السوري".

وصرح الوزير بأن هذه الفترة لم تكن مليئة بالورود والأزهار ولم تكن كلها آمنة، مشيرا إلى أنهم تعرضوا إلى تحديات واختبارات ولكن لم يستسلموا أمامها.

وأوضح الشيباني أنهم كانوا ملتزمين بتعزيز السلم الأهلي، وبتأسيس العدالة.

ومضى أسعد الشيباني قائلا: "ما نعتمد عليه في رؤيتنا هذه في المرحلة الانتقالية هي موضوع الدبلوماسية المتوازنة، لا نريد لسوريا أن تكون قائمة على مبدأ الاستقطاب، كما كان في عهد النظام السابق بأن تكون في صف في مواجهة آخر، وربما الحفاظ على التوازن أمر صعب ونادر في واقعنا الحالي، لكنا نحاول أن تكون سوريا على مسافة واحدة من الجميع، تحترم كل الأطراف، تقيم علاقتها بشكل قائم على التعاون والتبادل التجاري والانفتاح ونشر السلام في المنطقة والعالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.