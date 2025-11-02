الإثنين 03 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

الشيباني: إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثات الشرع خلال زيارته لواشنطن

ترامب وأحمد الشرع
ترامب وأحمد الشرع

أعلن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد، أن الرئيس أحمد الشرع سيقوم بزيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال شهر نوفمبر الجاري.

 

الشيباني: إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثات  الشرع خلال زيارته لواشنطن 

وقال الشيباني خلال مشاركته في منتدى "حوار المنامة 2025" بالبحرين: "إن إعادة إعمار سوريا ستكون ضمن مباحثات أحمد الشرع خلال زيارته لواشنطن".

وبحسب وكالة "سانا"، فإن الزيارة المرتقبة هي الأولى من نوعها لرئيس سوري إلى واشنطن منذ استقلال البلاد عام 1946، والثانية للرئيس أحمد الشرع إلى الولايات المتحدة بعد مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال شهر سبتمبر الماضي.

وأكد وزير الخارجية السوري أنه لم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العقوبات، مشددا على أن سوريا تريد علاقات متوازنة مع كل الدول.

وقال الشيباني في كلمته: "نسعى لأن يكون القانون هو الأساس بين جميع مكونات الشعب السوري".

وصرح الوزير بأن هذه الفترة لم تكن مليئة بالورود والأزهار ولم تكن كلها آمنة، مشيرا إلى أنهم تعرضوا إلى تحديات واختبارات ولكن لم يستسلموا أمامها.

وأوضح الشيباني أنهم كانوا ملتزمين بتعزيز السلم الأهلي، وبتأسيس العدالة.

ومضى أسعد الشيباني قائلا: "ما نعتمد عليه في رؤيتنا هذه في المرحلة الانتقالية هي موضوع الدبلوماسية المتوازنة، لا نريد لسوريا أن تكون قائمة على مبدأ الاستقطاب، كما كان في عهد النظام السابق بأن تكون في صف في مواجهة آخر، وربما الحفاظ على التوازن أمر صعب ونادر في واقعنا الحالي، لكنا نحاول أن تكون سوريا على مسافة واحدة من الجميع، تحترم كل الأطراف، تقيم علاقتها بشكل قائم على التعاون والتبادل التجاري والانفتاح ونشر السلام في المنطقة والعالم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سوريا الشرع واشنطن

مواد متعلقة

وزير الخارجية السوري: الشرع يزور البيت الأبيض أوائل نوفمبر

الأكثر قراءة

الدوري الممتاز، سيراميكا يتأخر بهدف أمام بتروجت في الشوط الأول

بمشاركة مرموش، مان سيتي يفوز على بورنموث 1/3 ويرتقي لوصافة الدوري الإنجليزي

وفاة صلاح سالم رئيس مركز ديرب نجم ومحافظ الشرقية ينعاه

ميلان يفوز على روما 0/1 في الدوري الإيطالي

حالة الطقس الآن، أمطار متفاوتة الشدة رعدية على هذه المناطق

محافظ الإسكندرية يستقبل رئيس جمهورية كرواتيا

أمطار رعدية ورياح مثيرة للرمال والأتربة، حالة الطقس اليوم الإثنين

الدوري الممتاز، سيراميكا يحقق ريمونتادا قاتلة ويفوز على بتروجت 2-1

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأحد

كم سجل سعر كيلو السكر في السوق اليوم؟

أسعار الخضار اليوم، انخفاض 6 أصناف أبرزها الطماطم والبصل وارتفاع جديد في البطاطس

مؤبد وغرامة 5 ملايين، عقوبة سرقة الآثار وفقا للقانون

المزيد

انفوجراف

تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 3 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم النداء في المنام وعلاقته بالوصول إلى مكانة كبيرة في المجتمع

الإفتاء توضح كيفية النزول لسجود التلاوة في الصلاة

المزيد
الجريدة الرسمية
ads