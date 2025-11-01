السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

المبعوث الأمريكى يهين بيروت فى حوار المنامة: لبنان دولة فاشلة

توم براك، فيتو
توم براك، فيتو

طالب المبعوث الأمريكى توم براك، من ​لبنان​ بالإسراع في حصر السلاح بيد الدولة، زاعما أنّ "​إسرائيل​ تقصف جنوب لبنان يوميايوميا لأن هناك آلاف الصواريخ في الجنوب لا تزال تهدد تل أبيب

توم براك يطالب بنزع سلاح حزب الله

وأشار توم براك، في كلمة له خلال منتدى "حوار المنامة" في البحرين، إلى أنّ "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، مدعيا أنّ "تل أبيب مستعدّة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان"، لافتًا إلى أنّ "لا وقت أمام لبنان".

توم براك يصف لبنان بالدولة الفاشلة

وقال توم براك بأنّ "القطاعات والمصارف في لبنان تعاني من مشاكل"، كما رأى أنّ "لبنان دولة فاشلة أزمات سياسية واقتصادية عميقة"، لافتًا إلى أنّ "القيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح ​حزب الله​"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله يجني أموالا أكثر من مخصصات الجيش اللبناني".

 

وقال المبعوث الأمريكى، إن "فرض الحلول على المنطقة غير مجد وما نحاول عمله هو لفت الانتباه للفرص الممكن أن تتحقق"، مضيفًا: "على الدول المجاورة لإسرائيل التوصل إلى حلول لمسألة الحدود".

3 مصابين جراء عدوان الاحتلال على لبنان

شهيدان في غارة من مسيّرة إسرائيلية على بلدة البياض جنوب لبنان

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

توم براك المبعوث الأمريكي جنوب لبنان لبنان سلاح ​حزب الله لبنان دولة فاشلة حوار المنامة

مواد متعلقة

وزير خارجية الاحتلال: إعادة تسليح حزب الله لها تداعيات خطيرة على أمننا

أمين عام حزب الله: الولايات المتحدة ليست وسيطا نزيها

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله استخدم مبنى بليدا لتنفيذ أنشطته

جيش الاحتلال يستعد للتصعيد مع حزب الله

الأكثر قراءة

الإسماعيلي يتقدم على كهرباء الإسماعيلية 1-0 في الشوط الأول من الدوري الممتاز

بث مباشر، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير بحضور الرئيس السيسي

شيرين أحمد طارق وأوركسترات عالمية تقدم عرضًا أوبراليًا مهيبًا في افتتاح المتحف الكبير

أتلتيكو مدريد يتعادل سلبيا مع إشبيلية بالشوط الأول في الدوري الإسباني

فولهام يتقدم على وولفرهامبتون بهدف في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

أمطار ورياح، الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الأحد

بشائر الخير، رسائل وزير السياحة من داخل المتحف المصري الكبير

الدوري الإنجليزي، برايتون يتقدم على ليدز يونايتد 0/1 في الشوط الأول

خدمات

المزيد

تطورات أسعار السكر اليوم السبت 1-11-2025 في الأسواق

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية مع بداية نوفمبر

خطوات الحصول على قسيمة الزواج الورقية وأون لاين

المزيد

انفوجراف

تشكيل مجلس إدارة النادي الأهلي الجديد للسنوات الأربع القادمة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

فضائل آيات من سورة البقرة وسبب تسميتها

وجدت قطعا أثرية في أرضي، هل يحق لي امتلاكها وبيعها؟ رد حاسم من الإفتاء

بالتزامن مع افتتاح المتحف الكبير، عالم أزهري يرد على تحريم التصوير بالزي الفرعوني

المزيد
الجريدة الرسمية
ads