المبعوث الأمريكى يهين بيروت فى حوار المنامة: لبنان دولة فاشلة

طالب المبعوث الأمريكى توم براك، من ​لبنان​ بالإسراع في حصر السلاح بيد الدولة، زاعما أنّ "​إسرائيل​ تقصف جنوب لبنان يوميايوميا لأن هناك آلاف الصواريخ في الجنوب لا تزال تهدد تل أبيب

توم براك يطالب بنزع سلاح حزب الله

وأشار توم براك، في كلمة له خلال منتدى "حوار المنامة" في البحرين، إلى أنّ "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، مدعيا أنّ "تل أبيب مستعدّة للتوصل إلى اتفاق حدودي مع لبنان"، لافتًا إلى أنّ "لا وقت أمام لبنان".

توم براك يصف لبنان بالدولة الفاشلة

وقال توم براك بأنّ "القطاعات والمصارف في لبنان تعاني من مشاكل"، كما رأى أنّ "لبنان دولة فاشلة أزمات سياسية واقتصادية عميقة"، لافتًا إلى أنّ "القيادة اللبنانية صامدة لكن عليها التقدم أسرع بشأن سلاح ​حزب الله​"، مشيرًا إلى أنّ "حزب الله يجني أموالا أكثر من مخصصات الجيش اللبناني".

وقال المبعوث الأمريكى، إن "فرض الحلول على المنطقة غير مجد وما نحاول عمله هو لفت الانتباه للفرص الممكن أن تتحقق"، مضيفًا: "على الدول المجاورة لإسرائيل التوصل إلى حلول لمسألة الحدود".

