هنري حمرة، أول مرشح يهودي للبرلمان في سوريا منذ عقود

انشغلت الأوساط السورية خلال الأيام القليلة الماضية، بخبر ترشح أول يهودي سوري لمجلس الشعب بعد عقود من الغياب.

حيث أعلن الحاخام السوري الأمريكي هنري حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب ممثلًا عن دمشق، وأصبح بذلك أول مرشح يهودي منذ عام 1967.

وطالب الرجل من متابعيه عبر X، الدخول إلى رابط الترشيح والتصويت له.

فمن هو هنري حمرة الذي شغل السوريين؟

يبلغ هنري حمرة من العمر 48 عامًا، وهو نجل يوسف حمرة، الحاخام الأكبر لليهود السوريين في نيويورك.

وغادر والد المرشح سوريا عام 1992 بعد أن رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد حظر السفر عن السكان اليهود.

أما برنامجه الانتخابي، فأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن حمرة يركّز على دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والسعي لرفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر.

وأوضحت أن المرشح يشدد دائمًا على إيمانه بسوريا موحّدة ومتسامحة، كما تعهّد بالعمل مع الجالية السورية في الولايات المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.

بدوره، أعلن حمرة عبر حسابه في X، أن برنامجه يركّز على 6 محاور رئيسية، أبرزها تعزيز الانتماء والهوية الوطنية عبر دعم مبادرات ثقافية وتعليمية تربط السوريين داخل البلاد وخارجها، والإسهام في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية من خلال تشجيع رجال الأعمال السوريين في المهجر على الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.

كذلك دعا إلى ترسيخ صورة سوريا الجديدة القائمة على التسامح والتعددية الدينية، وحماية التراث والهوية الثقافية عبر دعم المواقع الأثرية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية.

أيضًا تضمّن برنامجه دعم الجاليات السورية في الخارج وبناء جسور تواصل معها، إلى جانب تعزيز المواطنة والعدالة الاجتماعية من خلال الدفاع عن حقوق جميع السوريين دون تمييز.

يذكر أن الانتخابات السورية بدأت اليوم في الخامس من أكتوبر لتشكيل أول مجلس شعب منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر العام الماضي.

