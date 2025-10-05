الأحد 05 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

هنري حمرة، أول مرشح يهودي للبرلمان في سوريا منذ عقود

هنري حمزة، فيتو
هنري حمزة، فيتو

انشغلت  الأوساط السورية خلال الأيام القليلة الماضية، بخبر ترشح أول يهودي سوري لمجلس الشعب بعد عقود من الغياب.

حيث أعلن  الحاخام السوري الأمريكي هنري حمرة ترشحه لعضوية مجلس الشعب ممثلًا عن دمشق، وأصبح بذلك أول مرشح يهودي منذ عام 1967.

وطالب الرجل من متابعيه عبر X، الدخول إلى رابط الترشيح والتصويت له.

فمن هو هنري حمرة الذي شغل السوريين؟

يبلغ هنري حمرة من العمر 48 عامًا، وهو نجل يوسف حمرة، الحاخام الأكبر لليهود السوريين في نيويورك.

وغادر والد المرشح سوريا عام 1992 بعد أن رفع الرئيس الأسبق حافظ الأسد حظر السفر عن السكان اليهود.

أما برنامجه الانتخابي، فأفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأن حمرة يركّز على دعم إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية، والسعي لرفع العقوبات المفروضة بموجب قانون قيصر.

وأوضحت أن المرشح يشدد دائمًا على إيمانه بسوريا موحّدة ومتسامحة، كما تعهّد بالعمل مع الجالية السورية في الولايات المتحدة لتحقيق هذه الأهداف.

بدوره، أعلن حمرة عبر حسابه في X، أن برنامجه يركّز على 6 محاور رئيسية، أبرزها تعزيز الانتماء والهوية الوطنية عبر دعم مبادرات ثقافية وتعليمية تربط السوريين داخل البلاد وخارجها، والإسهام في إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية من خلال تشجيع رجال الأعمال السوريين في المهجر على الاستثمار وخلق فرص عمل للشباب.

كذلك دعا إلى ترسيخ صورة سوريا الجديدة القائمة على التسامح والتعددية الدينية، وحماية التراث والهوية الثقافية عبر دعم المواقع الأثرية ودور العبادة الإسلامية والمسيحية واليهودية.

أيضًا تضمّن برنامجه دعم الجاليات السورية في الخارج وبناء جسور تواصل معها، إلى جانب تعزيز المواطنة والعدالة الاجتماعية من خلال الدفاع عن حقوق جميع السوريين دون تمييز.

يذكر أن الانتخابات السورية بدأت اليوم في الخامس من أكتوبر لتشكيل أول مجلس شعب منذ الإطاحة بحكم الرئيس السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر  العام الماضي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البرلمان السوري الجالية السورية في الولايات المتحدة الولايات المتحدة

مواد متعلقة

أخبار مصر: موقف حماس الأولي من خطة ترامب، فقد مائي ضخم بسد النهضة في أسبوع، قفزة للذهب، تسريب صوتي لابنة فنانة يهز سوريا

ترامب: قررت رفع العقوبات عن سوريا بناء على طلب من السعودية وتركيا وقطر

وزير خارجية سوريا يصل واشنطن في أول زيارة رسمية منذ 25 عاما

الأكثر قراءة

بعد التهديد بورقة "مضيق هرمز"، انفجار قوي يهز العاصمة الإيرانية طهران (فيديو)

ذكرى نصر أكتوبر، تعرف على تشكيل واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة السيسي

3 بنود اتفاق في أول اجتماع للقائمة الوطنية استعدادا لانتخابات النواب

السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات

انخفاض ملحوظ من القاهرة إلى الصعيد، درجات الحرارة اليوم الأحد في مصر

أخبار مصر: خريطة الانسحاب من غزة، تقرير طبي صادم عن إمام عاشور، تهم موجهة لـ فضل شاكر، تطورات ارتفاع منسوب النيل بمحافظتين

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

العمل: الخميس 9 أكتوبر إجازة رسمية مدفوعة للقطاع الخاص بمناسبة نصر أكتوبر

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، البوري بـ 160 جنيها والبلطي يسجل 68 لأول مرة بعد موجة الارتفاع

سعر الفاكهة اليوم، العنب يتجاوز الـ 40 جنيها في سوق الجملة وانخفاض البرتقال أبو سرة

أسعار الزيتون الأخضر بأنواعه في سوق الجملة

يصل إلى 8 جنيهات، انخفاض جميع أنواع أسعار الزيت اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

5 مقاعد محسومة بالتزكية في انتخابات الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

البحوث الإسلامية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة خالدة تجسد الوحدة والإيمان بعدالة القضية

أدعية جامعة من القرآن الكريم يمكن ترديدها في الصباح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 5 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads