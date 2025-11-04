البيت الأبيض: ترامب يلتقي أحمد الشرع الإثنين المقبل

أعلن البيت الأبيض، مساء اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعقد لقاءً مع الرئيس السوري أحمد الشرع يوم الإثنين المقبل.

ملفات أمنية وسياسية على الطاولة

وأوضح البيان أن اللقاء بين ترامب والشرع سيناقش ملفات أمنية وإنسانية عدة، أبرزها مكافحة الإرهاب، وإعادة الإعمار، ومستقبل الوجود العسكري الأجنبي في سوريا.

الحوار بين أمريكا وسوريا بعد بشار الأسد



وأشار مسؤول في الإدارة الأمريكية إلى أن هذا اللقاء قد يمثل بداية مرحلة جديدة من الحوار بين البلدين بعد سنوات من القطيعة.

في وقت سابق، قال موقع «أكسيوس» الأمريكي: إن الولايات المتحدة تهدف للتوصل لاتفاق أمني بين إسرائيل وسوريا قبل نهاية العام.

وأضاف موقع أكسيوس: جولة مفاوضات جديدة متوقعة بين سوريا وإسرائيل بعد زيارة الشرع لواشنطن.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدعم إلغاء عقوبات "قانون قيصر" على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني.

وأكد المتحدث أن "إدارة ترامب تدعم إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا من خلال مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني الذي يناقشه المشرعون الأمريكيون حاليا".

