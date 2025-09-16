الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
خارج الحدود

الخارجية السورية تكشف تفاصيل خارطة الطريق لحل أزمة السويداء

أزمة السويداء، فيتو
أزمة السويداء، فيتو

كشفت وزارة الخارجية السورية، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، تفاصيل خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا.

الخارجية السورية تصدر بيانا حول خارطة طريق لحل الأزمة في السويداء


وقالت وزارة الخارجية السورية في بيانها: "يمثل استقرار سوريا وأمنها وازدهارها ركيزة أساس للاستقرار الإقليمي. وتؤكد الجمهورية العربية السورية والمملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية التزامهم العمل معا وبشراكة حقيقية لمساعدة سوريا في بناء مستقبل يسوده السلام والاستقرار لكل شعبها".

 وأضافت الخارجية السورية في بيانها: "ستدعم الدول الثلاث الجهود الرامية لإعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها واستقراراها ووحدتها وسيادتها. وتلبي تطلعات كل السوريين وتحفظ حقوقهم. وستعمل الدول الثلاث، وبالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين على تعزيز عملية سياسية شاملة، بقيادة سورية، تعيد بناء المؤسسات السورية وتضمن تمثيل جميع السوريين فيها، وتحتفي بتعددية المجتمع السوري وتضمن المساواة بين جميع السوريين بموجب القانون وعلى أساس المواطنة".


وتابع البيان: "سيدعم الأردن والولايات المتحدة الحكومة السورية في تجاوز التحديات التي تواجه هذه العملية، وبما في ذلك في مجالات إعادة البناء، وبناء المؤسسات، ومكافحة الإرهاب والتطرف، وإنهاء الخلافات المجتمعية وتحقيق المصالحة الوطنية".

وجاء في البيان: "يعكس هذا الالتزام الجماعي الإرادة المشتركة لسوريا والأردن والولايات المتحدة للمضي قدما في دعم مستقبل سوريا وفق نهج بناء وعملي. وفي هذا السياق، استضاف الأردن اجتماعات عمان، حيث اتفقت الدول الثلاث خلالها على العمل معا لإنهاء الأزمة في محافظة السويداء جنوبي سوريا، واتفقت الدول الثلاث على أن الأحداث المؤسفة التي شهدتها المحافظة مؤخرا تتطلب اعتماد منهجية شاملة متدرجة لتجاوزها وفق المبادئ التالية:

إن محافظة السويداء جزء أصيل من سوريا ولا مستقبل لها خارجها، وأبناء المحافظة مواطنون سوريون متساوون بالحقوق والواجبات مع كل السوريين.
إن إنهاء فجوة الثقة بين الحكومة السورية والمحافظة يتطلب نهجا متدرجا متأنيا، يبدأ بتدابير لإعادة بناء الثقة ويعتمد حلولا انتقالية تؤدي إلى إعادة الإدماج الكامل للمحافظة في الدولة السورية، وبما يعزز الوحدة الوطنية.

 

تفاصيل خارطة طريق أزمة السويداء 


وأشار البيان إلى أن "الأردن والولايات المتحدة تؤكدان أهمية الخطوات التي اتخذتها الحكومة السورية والالتزامات التي أعلنتها بعد جولتي المباحثات التي استضافتها عمان، ويرحبان بتأكيد وزير الخارجية والمغتربين السوري السيد أسعد الشيباني التزام إنهاء الأزمة عبر حل يضمن وحدة سوريا ويحفظ كل حقوق أبناء محافظة السويداء كمواطنين سوريين".

واتفقت الدول الثلاث على التعاون لتنفيذ الخطوات التالية، بشكل عاجل، وفي إطار الاحترام الكامل للسيادة السورية:

تدعو الحكومة السورية لجنة التحقيق المستقلة الدولية بشأن الجمهورية العربية السورية لإجراء تحقيق حول الأحداث المؤسفة التي شهدتها محافظة السويداء مؤخرًا، وتلتزم الحكومة بمحاسبة جميع مرتكبي الانتهاكات في تلك الأحداث، وفق القانون السوري.
ستتخذ الحكومة السورية الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من تشير الأدلة إلى ارتكابه انتهاكات أو كان طرفا في ارتكاب التجاوزات ضد المدنيين وممتلكاتهم.
تؤمن الحكومة السورية، وبدعم من الاردن والولايات المتحدة استمرار إيصال كميات كافية من المساعدات الإنسانية والطبية للمحافظة، وبالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة المعنية ودول أخرى.
تستمر الحكومة السورية في جهودها المستهدفة إعادة كل الخدمات الأساسية في المحافظة. ويدعم الأردن والولايات المتحدة جهود تأمين التمويل الكافي من المانحين الدوليين.
تنشر الحكومة السورية قوات مؤهلة ومدربة تابعة لوزارة الداخلية على طول طريق السويداء - دمشق لضمان حرية الحركة الآمنة للمواطنين والتجارة، وبدعم من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية في المساعدة في تجاوز المعوقات العملية.
 

